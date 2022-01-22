نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم المواشي عبر منصة انعام anaam ومقدار المساعدة لمربي الماشية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في دعم المواشي، أعلنت عنه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة لمن يستوفون شروط برنامج دعم المواشي. وهو مخصص لمربي المواشي بالسعودية، وتجدر الإشارة إلى أنه يعتبر من بين أهم برامج الدعم الريفية. وهو يساهم في زيادة فرص الاستثمار وتطوير الإنتاج لكل المواطنين السعوديين الذين ينشطون في مجال تربية المواشي على وجه الخصوص. وقد أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة إمكانية التسجيل في البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية أنعام. والتي سهلت المهمة على كل المواطنين من أجل ضمان تقديم طلباتهم للبرنامج دون عوائق، ولكن لا يمكن أن تقبل طلبت من لم تتوفر فيهم الشروط المحددة من طرف الوزارة، وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع التسجيل في دعم المواشي وشروط دعم المواشي، تابعوا معنا.

التسجيل في دعم المواشي

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة إمكانية التسجيل في دعم المواشي لكل المواطنين السعوديين الراغبين في الاستفادة من الدعم. والذي من شأنه أن يعينهم على تطوير مشاريعهم الخاصة، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر في صالح حكومة المملكة. إذ أنه يساهم في النهوض الاقتصادي وتحقيق أقصى صور التطور حسب منظور المملكة لسنة 2030.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم وضع منصة أنعام الإلكترونية في خدمة المواطنين الراغبين في التسجيل في دعم المواشي. ويجب على كل مربي المواشي أن يقوموا بالتقديم من خلال المنصة مع إرفاق كل الأوراق والمستندات الثبوتية من أجل ضمان القبول. كما يلزم انطباق الشروط الضرورية على كل المتقدمين، وستتم دراسة الطلبات من طرف اللجان المختصة، وسيتم إخطار المتقدمين لاحقا بالقبول أو الرفض.

شروط دعم المواشي

لقد فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط على كل المتقدمين الذين يسعون إلى الحصول على الدعم المادي الخاص بتربية صغار المواشي. وهذا من أجل تمويل مشاريعهم الخاصة، وأول شرط تم وضعه هو الجنسية السعودية لكل المتقدمين. مع ضرورة الإقامة الدائمة في أراضي المملكة العربية السعودية، كما لا يجب أن يكون سنه أقل من واحد وعشرين عاما.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم منتميا لفئة صغار مربي المواشي في المملكة، وأن لا يكون له وظيفة معينة في القطاع العام أو الخاص بالسعودية. كما لا يجب أن يكون له سوابق عدلية، كالحكم في قضية ما أو إيقافه من وظيفة، ولا يجب أن يكون منتسب لأحد دور الإيواء الخاصة بالمملكة. كما يجب أن يقدم موافقته على الشروط الصحية والفنية المفروضة من الوزارة، ويسجل من خلال المنصة فقط.

كيفية التسجيل في دعم المواشي

يستعلم الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل في دعم المواشي، والتي أتاحتها الوزارة من خلال منصة أنعام الإلكترونية. من أجل ضمان تسهيل عملية التسجيل لكل المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم. ونخص بالذكر كل من تنطبق عليهم الشروط الضرورية للبرنامج الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويتم التسجيل من خلال اتباع ما يلي:

أولا: الدخول إلى رابط منصة أنعام الإلكترونية من خلال الانترنت.

يقوم بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، أما إن كانت مرّته الأولى يجب أن يقوم بإنشاء حساب جديد.

يتعين عليه تعبئة البيانات المطلوبة في الخانات المحددة للتسجيل في البرنامج، مع إرفاق المستندات المطلوبة.

في آخر الأمر ينقر المتقدم على زر إرسال الطلب، وما عليه سوى انتظار الرد من الجهات المعنية بالقبول أو الرفض.

مقدار المساعدة لمربي الماشية

تجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة لم تحدد مبلغ معين للدعم، وهذا نظرا للقواعد التي وضعتها الوزارة. مثل سعر الاغلاق العالمي، وأيضا بالنظر لعدد المواشي التي يملكها المستحقون لدعم المواشي. كما أنه هناك معايير أخرى مثل الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستفيد، رغم أن قيمة الدعم النقدي لا يتجاوز 6000 ريال سعودي، والمبلغ الذي يمنح للفرد لا يتجاوز 4000 ريال سعودي.

إلى هنا نصل إلى نهاية المقال، لقد تحدثنا فيه عن موضوع التسجيل في دعم المواشي، كما تطرقنا إلى عرض شروط دعم المواشي. ومقدار المساعدة الذي يمنح لمربي الماشية المتقدمين للبرنامج، هذا الأخير الذي أطلقته وزارة الموارد البيئة والمياه والزيارة لصغار مربي الماشية ممن يطمحون لتحسين مشاريعهم. وتحسين الثروة الحيوانية التي يملكونها والحفاظ عليها بالإضافة إلى توفير الأمن الغذائي بالمملكة.