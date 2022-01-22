نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم دعم المواشي الموحد المجاني لطرح الاستفسارات والشكاوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم دعم المواشي، وشروط التسجيل في دعم الماشية من الأمور التي يبحث عنها مواطنو السعودية. هذا بعد أن أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاقها لبرنامج دعم المواشي. والذي يقدم دعم مالي لكل صغار مربي الماشية في المملكة العربية السعودية. وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى مساعدتهم على تطوير مشاريعهم وتنميتها في ذلك المجال، وقد أتاحت لهم التسجيل من خلال بوابة أنعام الإلكترونية. إذ يمكنهم تقديم طلباتهم على الموقع لتتم دراستها من طرف المسؤولين على البرنامج. كما تجدر الإشارة إلى أن رقم دعم المواشي يمكنهم من الاتصال بالقائمين على الخدمة، من أجل طرح استفساراتهم بخصوص موعد صرف دعم مربي المواشي، وسنتطرق في مقالنا إلى موضوع طريقة التسجيل في دعم المواشي وكيفية التواصل عن طريقة الاتصال برقم دعم المواشي.

رقم دعم المواشي

خصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية رقم دعم المواشي المجاني. وهو متاح في خدمة كل مربي المواشي الراغبين في طرح استفساراتهم وشكاويهم من خلال الرقم المجاني الموحد التالي: 8002472220. كما تجدر الإشارة إلى أن استقبال المكالمات مفتوحة طوال اليوم، وسيتم الرد من طرف أي موظف من موظفي خدمة العملاء في أي وقت.

شروط دعم المواشي

بالإضافة إلى رقم دعم المواشي الموحد، لا بد من أن نشير إلى أهم الشروط التي سنّتها وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل تمكن مربي الماشية الصفار من الاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج. هذا الأخير الذي يعتبر من أبرز برامج الدعم، كونه يحرص على تحسين مستوى قطاع الزراعة بشكل عام، بما يوافق منظور المملكة لسنة 2030، وأهم الشروط هي:

أهم شرط هو حيازة المتقدم على الجنسية السعودية، مع ضرورة الإقامة في أراضي المملكة السعودية بشكل دائم. كما لا يجب أن يكون سن المتقدم أقل من 21 سنة، ويكون حاصلا على بطاقة صحية، كذلك يجب أن يكون له حساب بنكي نشط ليتم صرف دعم المواشي فيه. وأن لا يكون المواطن المتقدم ذا سوابق عدلية أو محكوم عليه في قضية تخل بالشرف أو الأمانة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا يكون المتقدم للدعم عاملا في القطاع العام أو الخاص بالمملكة. وأن يلتزم وينضبط بكل الشروط الفنية والصحية المفروضة من الوزارة المعنية. كما لا يجب أن يعيش في إحدى مراكز الإيواء التابعة للمملكة، مثل المستشفيات والسجون غيرها. وأن يلتزم بتقديم طلبه بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

كيفية تسجيل مربي المواشي 1443

لا شك في أن المواطنين الذين يبحثون عن رقم دعم المواشي، يرغبون في معرفة طريقة التسجيل في دعم المواشي. والتي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال منصة أنعام الإلكترونية. هذه الأخيرة تتيح لكل صغار مربي الماشية التقديم لدعم المواشي دون مشاكل، وأيضا بشكل سهل، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية التي سنذكرها لكم:

أولا: الدخول إلى بوابة أنعام الإلكترونية من خلال الانترنت.

ثانيا: يجب أن يقوم المتقدم بالنقر على تبويب” دعم مربي الماشية”.

ثالثا: ستظهر له استمارة، عليه أن يقوم بتعبئة بيناته الشخصية المطلوبة، بعد التحقق من صحتها يجب أن يدرج المتقدم الأوراق الثبوتية المطلوبة.

في الأخير ينقر على زر إرسال الطلب، وعليه انتظار دراسة طلبه وسيتم الرد عليه بعد ذلك. لقد قدمنا لكم مقال يدور حول موضوع رقم دعم المواشي، والذي وضعته وزارة البيئة والمياه والزراعة لكل راغب في التسجيل في دعم المواشي. إذ يمكنهم الاتصال على رقم 8002472220 من أجل استعلام عن دعم المواشي وطرح الشكاوي والاستفسارات.