نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم سكني الأراضي المجانية عبر رابط منصة سكني sakani.housing.sa وزارة الإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتحت وزارة الإسكان باب التقديم في سكني الأراضي المجانية أمام المواطنين المستوفيين شروط التسجيل في الأراضي المجانية، حيث أعلنت الوزارة عن مخططات سكني في معظم مناطق المملكة بمساحات وأماكن مختلفة، وسمحت للأسر السعودية تقدِيم طلب منح الأراضي المجانية من خلال تسجيل دخول منصة سكني، وتعبئة بيانات الطلب بدقة ومصداقية، وذلك سعيًا وراء تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير المسكن الملائم للحياة الآدمية، وأهم ما يميز تلك المنح أنها مدعومة بشكل كامل من قبل الحكومة السعودية، ولكن بشرط عدم التصرف، والالتزام بالمدة المحددة للبناء.

تقديم سكني الأراضي المجانية

مع إعلان وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان عن بدء التقديم على سكني الأراضي المجانية، ويستطيع كل مواطن سعودي مستوفي شروط الأراضي المجانية التسجيل في منصة سكني، وإنشاء حساب جديد، مع إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت صحة البيانات، حيث يطلع المستخدم على مخططات سكني التي طرحتها الوزارة في المنطقة التابع لها، ثم يبدأ في تعبئة الطلب، لتتولى الجهات المعنية بدراسة الطلب، والتقييم الشامل له، ثم الإعلان عن نتائج التخصيص، ولكن في حالة عدم الالتزام بشروط البناء والضوابط المتعلقة بها يتم إلغاء تخصيص الأراضي المجانية.

طريقة التقديم على الأراضي المجانية

يستطيع المستفيدين من الدعم السكني، الذين تمكنوا من التسجيل في منصة سكني من قبل، التقدِيم على الأراضي المجانية بالخطوات التالية:

انتقل إلى منصة سكني عبر الرابط الرسمي https://sakani.housing.sa/. سجل دخول باستخدام بيانات الحساب المسجل في سكني من قبل. انقر على خيار التقديم في سكني الأراضي المجانية. اطلع على الشروط والضوابط المنظمة لمنح الأراضي. حدد نوع السكن الحالي، ثم أجب على الأسئلة المطروحة أمامك. أحل بيانات الأسرة ثم استكمل طلب التقديم. إرفاق المستندات المطلوبة ثم النقر على خيار تسجيل.

شروط سكني الأراضي المجانية

نقدم لكم متابعي موقع ثقفني الراغبين في التقديم في الأراضي المجانية شروط تقديم الطلب، كالتالي:

الجنسية السعودية لمقدم الطلب وأفراد أسرته.

مقدم الطلب هو عائل الأسرة المسؤول عنها.

العمر لا يقل عن 25 عام.

أن يكون من المستفيدين من الدعم السكن، ولكن لم يسبق له الحصول على أحد أشكال الدعم الحكومي.

ألا يمتلك هو أو أحد أفراد أسرته مسكن مناسب خلال الخمس سنوات قبل التقديم.

رابط التقديم على الأراضي المجانية وزارة الإسكان

أطلقت وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان رابط منصة سكني https://sakani.housing.sa/؛ كوسيلة للتواصل بين المستخدمين والجهات المعنية للتسجيل في أشكال الدعم السكني المختلفة التي تقدمها الوزارة للمواطنين المستوفيين شروط الأراضي المجانية والدعم المالي السكني، الذي يحصل عليه المستفيدين بشكل شهري، والتقديم في سكني الأراضي المجانية.