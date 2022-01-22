نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية 2022 في المقال التالي
من أبرز ما يبحث عنه الجميع هو طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية 2022. فقد أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية عن حجز قطع أرض مجانية للمواطنين في العديد من مناطق المملكة من خلال موقع وزارة الشئون البلدية ومنصة سكني الرقمية. وتعتبر مبادرة سكني أحد أهم البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان وسوف نتعرف بالسطور المُقبلة على آلية التقديم.
سكني الأراضي المجانية 1443
يعد منح الأراضي المجانية أحد البرامج البارزة في المملكة.والتي تم اعتمادها من قبل الديوان الملكي السعودي. فقد حددت الجهات المختصة عدد كبير من الأراضي التي تعود ملكيتها للسعودية على أن يتم توزيعها على عدد كبير من المواطنين وفقًا لشروط محددة وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقين . إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لبرنامج سكني. ويقدم برنامج سكني عدد من المنح تماشيًا مع طلبات المواطنين ومن أبرزها:
- منح الأراضي السكنية.
- المنح لذوي الاحتياجات الخاصة
- المنح الدراسية
- المنح المالية والمادية
- منح لأهالي الشهداء.
شروط الحصول على منح الأراضي المجانية
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويكوم مقيم إقامة دائمة في المملكة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا أثناء تقديم الطلب.
- يمكن للنساء من المطلقات والأرامل الحصول على المنحة شريطة ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عامًا.
- التقيد بالمساحة التي قامت الجهات على اعتمادها، حيث بلغت مساحة الأرض المخصصة لكل مواطن بمساحة 625 * 625 مترًا.
- لا يحق للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة التقدم على هذه بسبب تخصيص منح أخرى لهم.
طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية 2022
- الدخول إلى منصة سكني
- النقر على الحلول السكنية من القائمة المُنسدلة ومنها اختر خدمة الأراضي السكنية المجانية
- النقر على احجز الآن ثم تنتقل لصفحة عرض المخططات السكنية المُتاحة للحجز
- من ثم النقر على منتجات سكني ومنها اختر البناء الذاتي
- والنقر على الأراضي وحدد نوع المشروع ثم حدد المنطقة السكنية والنقر على البحث
- ثم اختر المشاريع الموجودة وانقر على المعاينة ثم انقر على الخريطة وتظهر كل معلومات الأرض أمامك
- ثم اختر رقم البلوك ورقم قطعة الأرض المخصصة
- ثم النقر على تأكيد لتأكيد الحجز من خلال حجز قطعة أرض وتوقيع العقد في رسالة نصية
- ثم ادخل رمز التفعيل المُرسل على الجوال
- وبعد توقيع العقد تظهر رسالة تم توقيع العقد بنجاح
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