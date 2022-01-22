من أبرز ما يبحث عنه الجميع هو طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية 2022. فقد أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية عن حجز قطع أرض مجانية للمواطنين في العديد من مناطق المملكة من خلال موقع وزارة الشئون البلدية ومنصة سكني الرقمية. وتعتبر مبادرة سكني أحد أهم البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان وسوف نتعرف بالسطور المُقبلة على آلية التقديم.

سكني الأراضي المجانية 1443

يعد منح الأراضي المجانية أحد البرامج البارزة في المملكة.والتي تم اعتمادها من قبل الديوان الملكي السعودي. فقد حددت الجهات المختصة عدد كبير من الأراضي التي تعود ملكيتها للسعودية على أن يتم توزيعها على عدد كبير من المواطنين وفقًا لشروط محددة وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقين . إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لبرنامج سكني. ويقدم برنامج سكني عدد من المنح تماشيًا مع طلبات المواطنين ومن أبرزها:

منح الأراضي السكنية.

المنح لذوي الاحتياجات الخاصة

المنح الدراسية

المنح المالية والمادية

منح لأهالي الشهداء.

شروط الحصول على منح الأراضي المجانية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويكوم مقيم إقامة دائمة في المملكة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا أثناء تقديم الطلب.

يمكن للنساء من المطلقات والأرامل الحصول على المنحة شريطة ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عامًا.

التقيد بالمساحة التي قامت الجهات على اعتمادها، حيث بلغت مساحة الأرض المخصصة لكل مواطن بمساحة 625 * 625 مترًا.

لا يحق للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة التقدم على هذه بسبب تخصيص منح أخرى لهم.

طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية 2022