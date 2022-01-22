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عمر شويل - جدة رابط تقديم الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa والتي استمر في الدخول عليها الآلاف من الشعب السعودي المشتركين في خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ نوفمبر الماضي، وذلك لتحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي 1 بالسنوات الماضية وأيضا استقبال التسجيلات الجديدة على رابط الضمان المطور 2، وأتاحت وزارة التنمية الاجتماعية رابط الاستعلام عن الرواتب ثم قامت بإرسال رسالة التأهيل للمقبولين بينما يبحث غير المؤهلين بالضمان الجديد عن كيفية التعامل للتسجيل من جديد.

“بالهاتف” رابط تقديم الضمان الاجتماعي المطور 2 sbis.hrsd.gov.sa تحديث حاسبة الضمان

قام مستقبلي رسالة التأهيل من المسجلين برابط منصة الحماية الاجتماعية بالضمان الاجتماعي المطور بتسلم رواتب الوزارة الأولى لهم في الأيام القليلة الماضية، بينما تسلم غير المقبولين رسالة تفيد بعدم التأهيل، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل تتيح رابط تقديم التظلمات والاعتراضات على عدم التأهيل بينما يختلف الضمان المطور في عدد من الأشياء ويكون منها أن المنصة لا تقبل التظلمات بينما تتيح لهم أن يقوموا بالتسجيل من جديد.

شروط قبول طلبات الضمان المطور وعدم الرفض

يجب أن يقوم المتقدمين للحصول على معاشات الوزارة بالضمان المطور الجديد بالتحديث الأخير له الالتزام التام بالشروط الجديدة، والتي تخص جميع فئات المجتمع والراتب وغيرها من الشروط، ويكون سبب عدم التأهيل هو مخالفة أحد شروط الضمان الجديدة أو عدم تسجيل التسجيل بالشكل الصحيح على المنصة الجديدة، وكذلك من الممكن أن يكون رقم الهاتف النقال غير صحيح ولذلك لم يتسلم المسجل رسالة التأهيل، وتتلخص شروط الضمان في التالي:

يكون الشرط الأول هو الجنسية السعودية، ويتم استثناء الأم غير السعودية المتزوجة من سعودي ولها ابناء منه، مطلقة أو أرملة.

يتم الالتزام بالحد المانع للضمان والذي يتحدد ب 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد.

يجب تسجيل دخل الاسرة بالكامل والالتزام بصحة البيانات.

يقوم الموظف بتسجيل البيانات الخاصة بالدخل بشكل صحيح على ألا يكون لديه أصول ذات قيمة عالية، عقارات أو أراضي أو سيارات فارهة.

يكون المسجلين مقيمين بالمملكة في السنوات الأخيرة وغير معتادي السفر والخروج منها.

لا يجب أن يكون المسجل من ارباب السجون أو دار الإيزاء أو الرعاية الاجتماعية.

يتم الالتزام ببرامج التدريب للقادرين على العمل وإلا يتم منع الراتب بالشهر التالي.

كيفية احتساب معاش الضمان الجديد يتم الاحتساب بالنظام الجديد باحتساب الدخل لكامل أفراد الأسرة.

يقوم بخصم نصف هذا الدخل ويتم إضافته إلى الدخل غير المكتسب.

إذا كان المجموع يساوى الحد الأدنى للضمان المطور (1100 ريال لرب الأسرة – 550 ريال للفرد) فيصبح المسجل مستحق للمعاش.

يتم استثناء أصحاب برامج المساندة أو التأهيل الشامل من المنظومة الجديدة لحساب الضمان.

الحد المانع للضمان وكيفية احتساب الراتب

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

نص عقوبات المخالفين لشروط الضمان الجديدة

“يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال او بالسجن مدة لا تزيد عن 3 أشهر او بهما معا ، كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة ، ثم تتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتهما الى جهة الضبط المختصة . يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 الف ريال او بالسجن مدة لا تزيد عن سنة او بهما معا ، كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق . اذا شكلت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين 1,2 مخالفة او جريمة أخرى يعاقب عليها نظام اخر ، فتطبق العقوبة الأشد” .

كيفية التسجيل الجديد وتحديث البيانات برابط منصة الحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa