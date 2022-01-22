تطبيق سكني sakani.housing.sa على الهاتف النقال لحجز موعد في وزارة الإسكان بالمملكة للاستفادة من الخدمات التمويلية والتعرف على المشروعات المقدمة من الوزارة، حيث أعلنت الوزارة فتح باب الحجز والتسجيل في المشروعات السكنية المتنوعة للحصول على أراضي مجانية أو وحدات سكنية بنظام التمويل المالي للمشروعات وفق عدد من الآليات الخاصة بالوزارة والتي تقوم بتوفيرها لفئات المجتمع المتعددة، وتقوم بطرح العديد من الخدمات الإلكترونية للمستخدمين لتوفير الاستفادة الأفضل لهم.

تطبيق سكني sakani.housing.sa طريقة حجز موعد وزارة الإسكان للاستفادة من الخدمات التمويلية

قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن أطلاق الحجز الإلكتروني في المشروعات السكنية الجديدة للمواطنين والتي يتم توفيرها في كافة المحافظات، حيث يتم توفير قطع أراضي ومخططات مجانية بالحجز عبر المنصة الخاصة بوزارة الإسكان، كما أعلنت الوزارة توفير أراضي مجانية لعدد من فئات المجتمع والذين يتقدموا بطلباتهم عبر رابط الحجز والتسجيل بوزارة الإسكان وأيضا توفر العديد من الخدمات الإلكترونية بما يعود بالاستفادة والتيسير على الراغبين في الحصول على الأراضي بالمشروعات السكنية.

موعد إيداع دعم سكني للمشتركين في مشروعات الوزارة

تقوم الوزارة باستقبال طلبات الحصول على الأراضي السكنية بالمشروعات الجديدة لها والتي تقوم العديد من الشركات بتنفيذها، وذلك مع الالتزام التام بشروط توفير تلك الأراضي للمواطنين والحرص على صحة كافة البيانات المقدمة، ويتنافس الشعب على الحصول على فرص التسجيل الإلكتروني بالبوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، على أن تقوم بإغلاق باب التسجيل وتقوم بمراجعة كافة الطلبات في خلال 60 يوم عمل، وتقوم شهريا بالإعلان عن موعد إيداع دعم سكني، ويتم في يناير 2022 – جمادي الأولى 1443 في 26 يناير الجاري.

كيفية حجز موعد وزارة الإسكان عبر تطبيق سكني

يتم عرض المشروعات المقدمة من الوزارة بينما يرغب الكثيرين في حجز موعد للمراجعين للتعرف على الخيارات والخدمات ويكون بالخطوات التالية: