طريقة رفع إيقاف الخدمات مؤقتا www.najiz.sa وتقديم طلب تنفيذ حكم قضائي برقع الإيقاف عبر بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، وهي المقصد للمحكومين بوقف الخدمات عنهم بما في ذلك من ضرر يقع عليهم ويتم التمتع من جديد بعودتها في خلال يوم واحد من التسجيل بالبوابة، وتقوم وزارة العدل بالتوضيح والشرح للذين توقفت عنهم الخدمات للتعرف على أسباب هذا التوقف وطريقة رفعه مع الالتزام بالشروط العامة للتعامل المالي مع الأفراد والمؤسسات داخل المملكة واتباع القوانين وتجنب المخالفات.

طريقة رفع إيقاف الخدمات مؤقتا www.najiz.sa تقديم طلب تنفيذ بالهوية بوابة ناجز وزارة العدل

يسعى جميع من تم عقوبته برفع الخدمات للتعرف على الأسباب وكيفية التخلص من تلك المشكلة، وما هي الأسباب التي تؤدي إليها، وتقوم وزارة العدل بالمملكة بالحكم بين الناس ليتم أداء الحقوق إلى أهلها، سواء للأفراد أو المؤسسات، ليحرص كل من عليه واجب بأدائه وعدم التخلف عنه أو المخالفات القانونية بالمملكة بما قد يعرضه للعقاب تحت طائلة القانون السعودي، والذي يقضى بالعقوبة بالسجن أو الغرامة وتشمل رفع عدد من الخدمات عن المواطن مؤقتا لحين الوفاء بالالتزامات أو الانتهاء من العقوبة.

بوابة وزارة العدل السعودية

تقوم الوزارة منذ إطلاقها على تقديم الخدمات العدلية لإقامة العدل بين الناس، وتقوم بتوفير القوانين وتلزم الجميع بها كما توقع العقوبات العقابية على المخالفين، وتتضمن العقوبات الغرامات المالية أو إيقاف الخدمات أو السجن، ويكون حسب المخالفة التي تم اقترافها، وتوفر الوزارة في الأعوام الأخيرة الخدمات الإلكترونية لتسجيل القضايا أو الشكاوى وخدمات الاستعلام الإلكتروني عن القضايا وتقوم أيضا برفع بعض الإحكام إلكترونيا، وذلك بالتيسير على المتعاملين مع البوابة الإلكترونية للوزارة وحرصا على التسجيل الأدق والاستعلام الأكثر دقة للمواطنين وتوقف التعامل الورقي المباشر مع موظفي الوزارة.

خدمات وزارة العدل الإلكترونية

خدمة تقديم شكوى إلكترونية.

تقوم بتقديم خدمة الاستعلام عن طلب.

يتم رفع إيقاف الخدمات إلكترونيا بتوفير بوابة ناجز الرقمية.

كيفية رفع إيقاف الخدمات مؤقتا إلكترونيا

رفع إيقاف الخدمات عبر المنصة الوطنية الموحدة رفع إيقاف الخدمات عبر ناجز يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة بحساب الفرد والتسجيل في خدمة ناجز وزارة العدل واختيار ايقونة “رفع إيقاف الخدمات”. يتم تغيير لغة الدخول إلى اللغة العربية. يقوم بتسجيل الدخول بالهوية الوطنية على المنصة الوطنية. يتم اختيار خدمة رفع إيقاف الخدمات. يتم إرفاق المرفقات التي تفيد بإلغاء الحكم. يتم تسجيل الطلب. أو يتم الدخول على المنصة الوطنية للأحكام ناجز واتباع الخطوات لرفع الإيقاف. يقوم المستخدم باختيار الخدمة التي يرغب فيها على البوابة. يتم تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية أو إنشاء حساب جديد. يتم اتباع خطوات التسجيل ثم إرسال الطلب.