المخالفات المروية 1443 خطوات الاستعلام عن المخالفة وسدادها الكترونيا عبر منصة ابشر

من ضمن الخدمات التي يبحث عنها جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خدمة معرفة المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة الخاص بالسيارة وقامت الحكومة السعودية بتوفير تلك الخدمة دون الذهاب لأي مكان وعن طريق موقع معتمد خاص بوزارة الداخلية السعودية، فهذا الموقع عن طريقه يتم معرفة أي مخالفة مرورية من خلال رقم اللوحة الخاصة بالمستعلم وأيضًا يمكن الاستعلام عن المخالفات التابعة للوافدين والأهل والأقارب كما أنه يتيح الكثير من الخدمات الأخرى.

خدمات الاستفسار عن المخالفات المرورية.

قامت المملكة السعودية بتبسيط كافة الخدمات الخاصة بالمرور من خلال الموقع المعتمد لوزارة الداخلية السعودي، وتعمل على التطور وموائمة التكنولوجيا الحديثة، فيتمكن المواطن من الاستعلام عن مخالفاته المرورية كما يلي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة بوزارة الداخلية السعودي من خلال منصة أبشر.

النقر على الإستعلامات الإكترونية.

يتم النقر على خيار المحافظة التابع لها.

يتم النقر على استعلام عن الخدمات المرورية.

يتم تسجيل رقم اللوحة والتأكد من صحته.

يتم تسجيل رمز التحقق الموجود بأسفل الشاشة.

النقر على خيار استعلام الخدمات المرورية.

خطوات تسديد مبالغ المخالفات المرورية في المملكة العربيه السعودية.