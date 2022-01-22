شهادة الموائمة لذوي الإعاقة 1443 خطوات أستخراج الشهادة وماهى المميزات التى تقدمها مؤائمة

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية لم تنسى دورها اتجاه أصحاب الإعاقة من مواطنيها في المملكة العربية السعودية فجعلها تقدم الكثير من الخدمات الرقمية من خلال المواقع الإلكترونية بهدف دعمهم ومساندتهم وتقديم كل احتياجاتهم والخدمات المتاحة إليهم وتتكاثر الخدمات المقدمة إليهم والتي من بينها إصدار شهادة الموائمة الخاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية وهذه الشهادة يتم الحصول عليها إلكترونيًا عبر منصة موائمة والتي تعمل بدور فعال لا يمكن انكاره في تقديم كل الدعم لذوي الإعاقة.

مايلزم لإصدار شهادة موائمة لذوي القدرات الخاصة.

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع التابع لموائمة. عبر الموقع يقوم الشخص بتسجيل الدخول إلى حساب منشآت. بعد تسجيل الدخول من القائمة الموجودة يقوم المستخدم باختيار اسم الشركة الوائم له، وكتابة كل البيانات المطلوبة. يتم النقر على التقييم الذاتي، ثم القيام الإجابة على كافة الأسئلة المطروحة. بعد الإنتهاء من الأسئلة يتم تكملة باقي الإجراءات وكذلك دفع الرسوم المطلوبة من أجل الشهادة. يتم سداد قيمة الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، ثم يتم ادراج صورة الوصل الذي يفيد بدفع الرسوم بالنقر على أمر ملف. يتم استلام رسالة تفيد باستلام الرسوم وقبولها. يتم النقر على متابعة والإجابة على كافة الأسئلة المطروحة، بعد ذلك تظهر من الموقع رسالة توضح بأن الطلب تحت الدراسة والفحص.

الطريقة التي يتم اتباعها لحساب النتائج والمبلغ المطلوب للشهادة.