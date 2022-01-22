منصة أبشر 1443 خطوات الابلاغ عن المفقودات عبر المنصة بشكل الكترونى وتسجيلها

تتوالى وتتتابع الخدمات المقدمة من منصة أبشر بالتعاون المشترك بينها وبين حكومة المملكة العربية السعودية ومن بين تلك الخدمات المقدمة والتي تخدم كل المواطنين في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية خدمة البلاغ عن مفقودات إلكترونيًا عبر منصة أبشر، حيث تتيح لأي فرد فقد شئ ما الإبلاغ عنه إلكترونيًا خلال وقت قياسي من خلال كل المواقع والمنصات التي تخضع لإشراف حكومة المملكة العربية السعودية وهذه الخدمة متاحة للجميع لكافة المواطنين في المملكة وكذلك المقيمين فيها.

الشروط المطلوبة للقيام ببلاغ عن أي مفقودات.

تم الإفصاح عن كافة الشروط المطلوبة حتى يتحقق نجاح تلك الخدمة إلكترونيًا، ومن بين تلك الشروط مايلي:

يشترط عند تقديم بلاغ يجب أن يكون البلاغ مشمولًا بأيًا من المفقودات التالية البطاقة العائلية أو البطاقة الخاصة بالهوية أو شهادة الميلاد التابعة للمبلغ أو غيرها من أي شهادات وأوراق موثقة.

عند الإبلاغ عن أي مفقودات تابعة للسجل المدني يتم ادراج نموذج 58 والتابع لأي وثائق تم فقدها.

في حالة اتمام الطلب عبر منصة أبشر لا يستطيع المبلغ إلغاء البلاغ تحت أي ظروف.

كيفية عمل بلاغ عن أي وثيقة تم فقدها.

تم إيضاح العديد من الخطوات والتعليمات حتى يستطيع صاحب البلاغ اتمام تلك العملية بنجاح كما يلي: