نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم أمن الحج والعمرة 1443 نساء برتبة جندي عبر أبشر القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم أمن الحج والعمرة 1443 نساء من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، وذلك بعد إعلان القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، عن فتح باب القبول للعنصر النسائي للتوظيف على رتبة جندي، وفق الشروط والضوابط الموضوعة والتي سوف نذكرها بالتفصيل في الفقرة القادمة، وتعمل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية على تلقي طلبات الراغبين عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية.

وعلى من تتوافر بها الشروط وترغب في التسجيل سرعة التقديم في الموعد المحدد، مع ضرورة تجهيز كافة المستندات المطلوبة، ورفعها مع استمارة التسجيل الإلكترونية عبر رابط أبشر jobs.sa، ولا ينظر للطلبات غير مستوفية الشروط والمستندات، وكذلك لا ينظر للطلبات التي تأتي بعد المواعيد المحددة.

ويجب قراءة الشروط جيداً قبل الشروع في التسجيل لمعرفة هل تنطبق الشروط على المتقدمة من عدمه، حيث تقوم اللجنة المشكلة والمسؤولة بفرز وفحص جميع الملفات، وذلك للتأكد من توافر الشروط وصحة المستندات واستبعاد من لا تتوافر فيها الشروط، ومن يتوافر فيها الشروط يتم قبولها مبدئياً وليس بشكل نهائي، حيث يستلزم القبول النهائي مطابقة المستندات أمام اللجنة المسؤولة عن الاختيار للتأكد من صحتها، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

رابط تقديم أمن الحج والعمرة 1443

يتم التسجيل على وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تقديم إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:-

الدخول على منصة أبشر للتوظيف jobs.sa.

يتم النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على أيقونة “وظائف أمن الحج والعمرة نساء 1443”.

يتم بعد ذلك اختيار الرتبة وهي رتبة جندي والنقر على الموافقة على الشروط والتفاصيل.

النقر على أيقونة “تقديم الطلب” وسوف تظهر صفحة تطلب تعبئة بياناتك الشخصية مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم هوية الأب ثم النقر على موافق وملئ كافة البيانات المطلوبة الأخرى.

آخر خطوة النقر على أيقونة “تقديم الطلب”.

الشروط المطلوبة

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى. تحمل الجنسية السعودية. حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. لم يسبق لها الالتحاق بأي وظيفة عسكرية قبل ذلك أو تم فصلها وإنهاء خدمتها لأي سبب من الأسباب. لديها هوية وطنية مستقلة وسارية المفعول. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. اجتياز المتقدمة لكافة اختبارات القبول المطلوبة. معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة عن طريق وزارة التعليم السعودية.

موعد التسجيل في وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

يبدأ التقديم يوم السبت في العاشرة صباحاً بتاريخ 19\06\1443 الموافق 22\01\2022، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس العاشرة صباحاً بتاريخ 24\06\1443 الموافق 27\01\2022.