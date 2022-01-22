نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة لكافة مستفيدي الضمان الإجتماعي المطور 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعي في المملكة السعودية موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة، حيث أن التحديد يكون تبعا لرؤية السعودية فيمكن أن يكون الموعد سنوى او اقصر، فذلك يعتمد علي قرارات الحكومة،

ولكن يتوقع الكثير أنه سوف يتمم الصرف للمساعدة المقطوعة قبل شهر رمضان، لمساعدة الأسر في توفير مستلزمات ومتطلبات هذا الشهر.

شروط التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعي في السعودية عن عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدم ليتم قبوله في المساعدة المقطوعة، ويستحق الحصول على الدعم الذي تقدمة، ومن هذه الشروط ما يلي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم داخل المملكة بشكل دائم.

يجب ألا يكون عمر المتقدم أقل من 35 سنة.

ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري مسجلا باسمه في وزارة العمل.

يجب ألا يكون دخل المتقدم أكثر من 8650 ريال سعودي، إذا كانت اسرة أما إذا كان المتقدم فردا اعزب فلا يزيد دخله عن 3000 ريال سعودي.

لا يكون المتقدم لشغل أي وظيفة حكومية أو خاصة في المملكة.

يجب أن يكون من الفئات المستحقة.

أن يحضر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منه.

طريقة الحصول على مقطوعة الضمان الإجتماعي المطور

يتم التقديم على المساعدة المقطوعة في المملكة السعودية من خلال الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعي باتباع الخطوات التالية

الضغط المباشر على رابط الرسمي لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعي

يضغط المتقدم علي تسجيل دخول.

يختار المتقدم إنشاء حساب جديد.

ثم يقوم بملئ جميع البيانات المطلوبة منه مثل الاسم والسن والحالة الإجتماعية، ورقم الجوال وغيرها.

أدخل رمز التحقق الذى سوف يصله في رسالة نصية على الجوال.

يتم إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح فين المكان المخصص لها.

يضغط المتقدم على الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم تضغط بعد ذلك على تأكيد.

الاوراق والمستندات المطلوبة للمساعدة المقطوعة

يجب على المتقدم للمساعدة المقطوعة توفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وهي كالاتي