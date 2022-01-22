موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثانية

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية منذ وقت قليل عن بداية إيداع معاش الضمان الإجتماعي المطور، وذلك في الدفعة الأولى لجميع المستحقين للعظم الذي يقدمه المعاش، وذلك لكي توفر لهم جميع الاحتياجات، حيث يشمل النظام الجديد فئات مختلفة من النظام القديم، كما أنه يراعي ظروف الكثير من الفئات الأكثر فقرا واحتياجا في المملكة، وعلى الجانب الآخر سوف يتم صرف معاش الضمان الإجتماعي الدفعه الثانيه بعد إرسال رسالة نصية لهم أنهم من الفئات المستحقة للدعم، وأتاحت الوزارة ايضاً الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي إلكترونيا عن طريق الرابط الرسمي الخاص بالوزارة.

كيفية الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي

يقدم معاش الضمان الاجتماعي الدعم المالي لتحسين مستوى معيشة الفرد في المملكة العربية السعودية، وهو يأتي تطبيق لرؤية المملكة لعام 2030 ولكي يستعلم الأفراد عن المبلغ المستحق من معاش الضمان الإجتماعي يجب اتباع الخطوات التالية

يتم الضغط على الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

يضغط متقدم على تسجيل الدخول من القائمة الرئيسية ثم يدخل كلمة المرور.

يكتب المتقدم اسمه في المكان المخصص لاسم المستخدم، ويملأ باقي البيانات الأخرى

يدخل رقم السجل المدني

يكتب المتقدم رقم الضمان الإجتماعي الخاص به بشكل صحيح.

يكتب رمز التحقق الذى سوف يظهر له

بعد اتمام الخطوات السابقة و التأكد من صحة. البيانات يضغط المتقدم على كلمة استعلام.

سوف يتم نقلك إلى صفحة بها جميع المعلومات عن المعاش الخاص به.

شروط الحصول على الضمان الإجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم، لكي يستحق الحصول على الدعم الذي يقدمه الضمان الاجتماعي ويصبح من الفئات المستحقة ومن هذه الشروط ما يلي