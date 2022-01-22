نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اسجل جديد في حساب المواطن 1443 ومتى ينزل الدعم بعد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اسجل في حساب المواطن ؟ هل فتح تسجيل جديد مرة أخرى ؟ متى ينزل حساب المواطن بعد التسجيل ؟، أسئلة كثيرة ترد على الحساب الرسمي للبرنامج بشكل يومي، خاصةً بعد انتشار شائعة فتح التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى لغير المسجلين في البرنامج، ولكن نفت خدمة المستفيدين والقائمين على البرنامج هذه الشائعات، وشددت على ضرورة عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المضللة، لذلك نقدم لكم متابعي موقع ثقفني آخر أخبار التسجيل في حساب المواطن، وهل عاود استقبال طلبات جديدة لاستحقاق الدعم الشهري أم لا؟.

كيف اسجل في حساب المواطن

هناك بحث دائم من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من حساب المواطن حول كيف اسجل جديد في حساب المواطن، خاصةً وأن الكثيرين منهم تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، من الفئات المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل، آملين في أن يشملهم البرنامج بالحماية الاجتماعية، وتحسين المستوى المعيشي، من خلال تقديم الدعم المادي الذي يساعدهم في توفير المتطلبات الأساسية، وقد حدد البرنامج خطوات التسجيل في حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية ca.gov.sa، ولكن التسجيل معلق في الفترة الحالية نتيجة ضوابط الدعم.

تسجيل جديد حساب المواطن

تتلخص خطوات كيف اسجل في حساب المواطن في الخطوات الآتية، ولكن مع العلم أن التسجيل معلقًا في الفترة الحالية:

انتقل إلى رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa. اضغط على أيقونة الدخول أعلى اليسار. اختر تسجيل مستخدم جديد في حساب المواطن. املأ حقول البيانات الواضحة أمامك بالبيانات الصحيحة. أدخل كلمة المرور المؤقتة ثم قم بتعيين كلمة أخرى جديدة. سجل البيانات الخاصة بالتابعين والعنوان وطرق التواصل وغيرها. إرفاق المستندات المطلوبة ثم اضغط على تسجيل.

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن

لم يعلن برنامج حساب المواطن عن موعد فتح التسجيل مرة أخرى حتى الوقت الحاضر، بل إنه لا يزال يؤكد على أن التسجيل معلقا في الفترة الحالية؛ وذلك يرجع للضوابط الجديدة المقررة على الدعم، وأنه ظل التسجيل في حساب المواطن مفتوح حتى مارس 2020، وأنه غير مسموح للتسجيل في الفترة الحالية إلا للتابعين المستفيدين الحاليين، ويكون التسجيل عبر البوابة الإلكترونية وليس تطبيق حساب المواطن.

@Citizen_care حياك الله، تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين، سعدنا بخدمتك

متى ينزل حساب المواطن بعد التسجيل

بعد التسجيل في حساب المواطن، والانتهاء من دراسة طلب الحصول على دعم حساب المواطن، والتأكد من استيفاء شروط الأهلية، يتم تخصيص الدعم المناسب للأسرة، وفقًا لعدد الأفراد وأعمارهم، بالإضافة إلى إجمالي الدخل الشهري، ويبدأ المستفيد الجديد في صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

وبهذا نكون قدمنا لكم متابعي موقع ثقفني إجابة استفسار كيف اسجل في حساب المواطن مستخدم جديد، وذلك في حالة الإعلان عن فتح التسجيل مرة أخرى.