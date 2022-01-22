الآن تقديم أمن الحج والعمرة نساء 1443.. رابط وشروط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للنساء

تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة نساء 1443 ، ما زلنا نتابع معكم جميع التفاصيل عن وظائف امن الحج والعمرة للنساء حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل في امن الحج والعمرة نساء 1443 على رتبة جندي، وكان الكثير من الأشخاص يطرح متى يفتح تقديم امن الحج والعمرة 1443 ، ونسلط الضوء خلال هذا المقال عن كافة التفاصيل التي تخص إعلان التقديم في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للنساء رتبة جندي ، وشروط التقديم والمؤهلات المطلوبة.

تقديم أمن الحج والعمرة نساء 1443

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن موعد التقديم في أمن الحج والعمرة للنساء ١٤٤٣ رتبة جندي متاح الآن، وتستمر عمليات التسجيل في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 ابشر حتى تنتهي يوم الخميس الساعة 10 صباحاً بتاريخ 1443/06/24هـ الموافق 2022/01/27م.

وخلال الإعلان الصادر عن بدء تقديم أمن الحج والعمرة نساء 1443 جندي ، فقد أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، شروط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للنساء 1443 ، والتي تتمثل في التالي:

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضّل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

أما بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

رابط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة نساء 1443

والآن يُمكنكم إتمام عملية التقديم في أمن الحج والعمرة نساء رتبة جندي، من خلال ( رابط ابشر توظيف )، كما سيمكنكم الإطلاع على التفاصيل الخاصة بالوظائف المتوفرة والمزيد من المعلومات الأخرى، هذا وسنتابع معكم وسنواصل رصد كل ما هو جديد خلال الفترة المقبلة وتحديداً بعد الانتهاء من عمليات تقديم أمن الحج والعمرة نساء 1443 ، وانتهاء عمليات الفرز والمراجعة للطلبات المُقدمة ليتم إعلان نتائج قبول قوات أمن الحج والعمرة.