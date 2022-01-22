رابط القوات الخاصة لامن الحج والعمرة للتسجيل والقبول على رتبة جندي 1443 بالمملكة

القوات الخاصة لامن الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أعلنت اليوم السبت الموافق 22 من شهر يناير 2022 الموافق 19 جمادى الآخرة 1443هـ الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بدء فتح باب التسجيل والقبول بالأمن العام القوات الخاصة لامن الحج والعمرة نساء على رتبة جندي لحاملات الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والتقديم متاح إلكترونيًا لمن تنطبق عليهن الشروط مع العلم بأن آخر موعد للتسجيل هو يوم الخميس القادم الموافق 27 يناير 2022م الموافق 24 جمادى الآخر 1443هـ.

شروط القوات الخاصة لامن الحج والعمرة نساء

في نفس السياق السابق ذكره فقد حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عدة شروط للراغبات في التقديم للالتحاق برتبة جندي بالقوات الخاصة لامن الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا أن تكون المتقمة سعودية الأصل من والدين سعوديان.

كذلك أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها ويفضل أن يكون لديها مؤهل أعلى.

أيضًا لحملة الشهادات من خارج المملكة يتم معادلة تلك الشهادات من خلا وزارة التعليم السعودي للتصديق عليها.

كما يجب أن تكون امتقدمة حسنة السير والسلوك والسمعة وم يسبق لها الإدانة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

يلي ذلك يشطرت أن يكون لدى المتقدمة هوية وطنية صالحة وسارية المفعول.

كذلك يشترط عى راغبة الالتحاق بقوات الامن الخاصة

كما يشترط على المتقدمة ألا تكون متزوجة بغير سعودي الجنسية.

أيضًا يشترط على الراغبة في التقديم ألا تكون عينت في احدى الوظائف العسكرية من قبل أو خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو سبق وفصلت من احدى المعاهد العسكرية او معينة بوظيفة حكومية.

في النهاية يجب على المتقدمة اجتياز كافة اختبارات قبول والمقابلة الشخصية.

رابط القوات الخاصة الأمن الحج والعمرة

في النهاية لراغبات في التقديم للالتحاق برتبة جندي بالقوات الخاصة لامن الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإمكانهن التقديم بالخطوات التالية: