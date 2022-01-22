نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الأراضي المجانية وزارة الإسكان وطريقة التقديم في منصة سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأراضي المجانية وزارة الإسكان تعد أحد المبادرات الهامة التي أعلنت عنها وأتاحت التقديم عليها من خلال التسجيل في سكني الأراضي المجانية، وذلك سعيًا وراء تحقيق رؤية الحكومة السعودية التي تهدف إلى توفير المسكن المناسب للأسر السعودية، التي لا تملك سكن خاص بها، وقد حددت شروط التقديم على الأراضي المجانية، حيث أن لا يتم تخصيص قطعة أرض إلى في حالة تطابق الشروط والالتزام بتطبيق الضوابط الأحكام المقررة، لذلك نقدم لكم متابعي موقع ثقفني شروط الأراضي المجانية كما حددتها الوزارة.

الأراضي المجانية وزارة الإسكان

حددت وزارة الإسكان شروط التقديم على الأراضي المجانية في منصة سكني، وتتلخص في:

أن يكون المتقدم بطلب تخصيص الأراضي المجانية سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم من المستفيدين من الدعم السكني.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما.

أن يسجل في منصة سكني وينشأ حساب خاص به.

أن يكون المتقدم هو المسؤول عن الأسرة.

ألا يكون قد سبق واستفادت الأسرة من برامج الدعم الحكومي، أو أنها تملك سكن خاص بها.

أن يلتزم المتقدم بكافة الاشتراطات والضوابط التي تقررها وزارة الإسكان بعد التخصيص.

أن يلتزم المتقدم بالفترة المحددة للبناء، وفي حالة مخالفة أحد الشروط يتم إلغاء التخصيص.

التقديم على الأراضي المجانية الإسكان

بعد الإطلاع على شروط الأراضي المجانية التي حددتها الإسكان يستطيع عائل الأسرة التقديم في منصة سكني بالخطوات التالية:

دخول منصة سكني. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. إنشاء حساب جديد لمن لا يملك حساب في منصة سكني. اختيار التقديم على الأراضي المجانية. تسجيل بيانات مقدم الطلب. تعبئة بيانات الأسئلة المطروحة لذلك. إدخال بيانات أفراد الأسرة ثم رفع المستندات المطلوبة.

استعلام الأراضي المجانية وِزارة الإسكان

وفرة وِزارة الإسكان خدمة الاستعلام عن منح الأراضي المجانية للأسر المتقدمة بشكل إلكتروني من خلال منصة بلدي، بالخطوات التالية:

تسجيل دخول منصة بلدي balady.gov.sa. إدخال بيانات المستعلم. يتم النقر على منح الأراضي المجانية من قائمة الخدمات الإلكترونية. يتم النقر على خاصية الاستعلام ثم تسجيل رقم السجل المدني. انتظر حتى يتم تحميل كافة البيانات المتعلقة بمنح الأراضي المجانية.

تتطابق شروط الأراضي المجانية وزارة الإسكان على كافة مخططات سكني التي حددتها الوزارة في مختلف مدن ومناطق المملكة، كما أن طريقة التقديم واحد سواء في جدة أو الدمام والمنطقة الشرقية وغيرها.