نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الحج والعمرة القبول والتسجيل1443 للنساء رابط التقديم http://jobs.moi.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قوات الحج والعمرة القبول والتسجيل، يتم تخصيص منصة أبشر jobs sa مكاناً للتقديم على القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة حيث يتم البدء باستقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الشاغرة إعتبارا من صباح اليوم السبت في العاشرة صباحاً (10:00)، بعد ان جاء إعلان وازرة الداخلية السعودية عن فتح باب التسجيل للتقديم لوظيفة الجندية في حال انطبقت الشروط عليها، يكون التقديم بشكل حصري على الموقع الإلكتروني http://jobs.moi.gov.sa لبوابة أبشر توظيف المعنية بطرح الشواغر الوظيفية ذات الشؤون العسكرية.

ما هي قوات أمن الحج والعمرة

تعتبر قوات الخاصة لأمن الحج والعمرة من أهم القطاعات العسكرية في المملكة، حيث توكل لهم مهام حماية المسجد الحرام والمسجد النبوي وتنظيم حركة الزوار دخولاً وخروجاً، وكمثلها من وظائف الشؤون العسكرية لها شروطها، لذا من يجب فهم الشروط قبل التقديم لتجنب الرفض- ويجب التقديم لرتبة جندي ضمن الوظائف المعلنة في فترة الموعد المحددة لها وفق تصريحات الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

رابط أبشر تقديم قوات الحج والعمرة نساء 1433

تم إطلاق أبشر توظيف كمنصة حكومية في المملكة العربية السعودية تعمل على طرح الوظائف العسكرية وهي المنصة ذاتها التي تمنح الوصول لرابط التقديم على القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، سيكون التقديم مقبولاً بشكل مبدئي في حال أستوفى المقدم البيانات المطلوبة وتقديم المؤهلات وبالتالي خضوع طلب التقديم الخاص به للدراسة بمجرد إرساله، ونشرت وزارة الداخلية السعودية رابط تقديم قوات الحج والعمرة وهو jobs.moi.gov.sa.

المؤهلات الدراسية المطلوبة للقبول في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للنساء

يجوز تقديم طلبات الالتحاق بوظائف قوات الحج والعمرة للعنصر النسائي إذا أستوفى المقدم شروط القبول بحصوله على شهادة تخرج الثانوية العامة أو ما يعادلها، ايضا سيتم منح المتقدمين من ذوي المؤهلات العلمية العليا الأولوية للترشح لهذه الوظائف مع الإيفاء بالشروط المتبقية الأخرى وللاطلاع عليها يرجى زيارة المقال السابق شروط القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

موعد التقديم عبر منصة أبشر لقوات خاصة أمن حج وعمرة

ننشر موعد تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لسنة 1443 هجري وذلك للتسجيل في الفترة التي تم تحديدها من وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.