شروط مساعدة الوليد بن طلال للمقيمين وخطوات التقديم للحصول على المساعدات

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عمر شويل - جدة شروط مساعدة الوليد بن طلال للمقيمين التي يبحث عنها الكثيرون من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، حيث تقدم المؤسسة الكثير من المساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية، يتم إتاحة هذه المساعدات والاستفادة منها بعد أن تتوافق الشروط والضوابط علي المتقدمين، كما تتم عملية التقديم للحصول على المساعدات إلكترونيا عبر موقع مؤسسة الوليد بن طلال، وتتمثل هذه المساعدة في الحصول على السيارات والمنازل وغيرها من المساعدات.

شروط مساعدة الوليد بن طلال للمقيمين

أعدت مؤسسة الوليد الخيرية مجموعة من الشروط والأحكام يجب أن تمر بها المتقدم لكي يتمكن من التقديم والحصول على المساعدات أهم تلك الشروط التالي:

يجب أن يكون الدخل الشهري الذي يتحصل عليه المتقدم لا يزيد عن 3 آلاف ريال سعودي.

لا يجب أن يكون المتقدم لدية عقار سكني مكتوب باسمة.

يجب أن لا يكون لدي الشخص المتقدم سيارة مسجلة باسمة.

يحتاج الشخص المتقدم التعهد بعدم بيع المساعدات السكنية أو السيارة.

يجب أن يكون المواطن الذي يرغب في التقدم للاستفادة من المساعدات عدم حصوله من قبل على المساعدات.

طريقة التقديم للحصول على مساعدات من مؤسسة الوليد بن طلال

تقدم مؤسسة الوليد بن طلال أنواع كثيرة من المساعدات ولكل الأطياف، منها مساعدات الوليد بن طلال للمطلقات، ومساعدات الوليد بن طلال للمقيمين، تعد أهم هذه المساعدات المنزل أو المسكن والسيارات، تتم آلية التقديم عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية. تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور. إذا كان ليس لديك حساب قم بتسجيل البيانات المطلوبة للتسجيل ممثلة في (الاسم، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، كلمة المرور). الدخول على طلب جديد. تحديد نوع الطلب أو المساعدة سواء كان مسكن أو سيارة. قم بحفظ الطلب.

معروض طلب مساعدة من الأمير الوليد بن طلال

يجب أن يحتوي الطلب المقدم إلى إلي الأمير بن طلال علي بعض النقاط أهمها التالي:

يجب في مقدمة الخطاب البدء بالتسمية (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم تقديم التحية وبعد.

توجيه الرسالة إلي الأمير الوليد بن طلال.

البدء في سرد الحالة مثلا أتقدم إليكم وكلي أمل أن احصل علي المساعدات حيث أنني وتبدأ في كتابة الظروف الحالية.

في الختام يجب كتابة جميع بياناتك الشخصية وخاصة أرقام الهواتف.

طريقة التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يمكنكم التواصل المباشر مع مؤسسة الوليد بن مباشرة بعد التقديم على طلب دعم المسكن أو تقديم طلب دعم السيارة، عن طريقة عدة خطوات منها رقم الجوال التالي 00966112110000، فيما يمكنكم التواصل أيضاً من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وأيضا البريد السعودي.

رابط التقديم على مساعدة الوليد بن طلال

كشفت مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية الآلية التي منها يتمكن المواطن من الحصول على المساعدات، سواء كانت مالية أو معنوية، فقد تجد تشابه كبير بين هذه المساعدات ومساعدات الديوان الملكي السعودي والذي يقدم أيضا العديد من المساعدات مثل المنح السكنية المجانية، لذا يمكنكم التقديم من خلال رابط مؤسسة الوليد بن طلال.

وصلنا لختام شرح شروط مساعدة الوليد بن طلال للمقيمين وخطوات التقديم للحصول على المساعدات.