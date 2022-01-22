نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي ومعرفة طريقة التحديث 1443 في المقال التالي
يعتبر الضمان الإجتماعي هو الدعم المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعد صدور قراراً ملكياً بتقديم الدعم اللازم للمواطنين الأيتام والأسر محدودة الدخل وكذلك الأسر التي لا معيل لها أو مصدر للدخل، وكبار السن الذين بلغوا سن التقاعد كما يحتاج الضمان الإجتماعي تحديث لبيانات المستفيدين من حين لآخر ويجب الإلتزام بهذا التحديث من جهة المستحقين حتى لا يتم استبعادهم.
الخطوات المتبعة لإجراء تحديث بيانات الضمان الاجتماعي
تواكب الحكومة السعودية التطور العلمي واستخدام وسائل التكنولوجيا الجديدة في جميع مؤسسات الدولة، حيث قامت الحكومة بلإطلاق العديد من الخدمات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية، من بينها خدمة تحديث البيانات الخاصة بالضمان الإجتماعي والتي تتم عن طريق الخطوات الآتية:
- الدخول للموقع الرئيسي الخاص بوزارة التنمية الإجتماعية والموارد البشرية.
- تسجيل الدخول عن طريق الرقم القومي للمستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
- ينتقل الموقع لصفحة تتضمن كافة البيانات الخاصة بالمستخدم قم باختيار تحديث البيانات.
- قم بتعديل البينات التي ترغب في تعديها وإضافتها بطريقة صحيحة حتى لا يتم إيقاف الضمان الإجتماعي.
- قم بقراءة كافة الشروط والتعليمات ثم اضغط للموافقة عليها ثم اضغط على حفظ ليتم حفظ البيانات المحدثة.
- يقوم الموقع بإرسال رسالة للمستخدم تفيد بأن عملية التحديث قد تمت بنجاح.
الشروط الواجب توافرها للتقديم في الضمان الإجتماعي
أعلنت وزارة التنمية الإجتماعية عن الشروط الواجب توافرها أثناء التقدم للحصول على معاش الضمان الإجتماعي، وهي كالآتي:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الضمان الإجتماعي يحمل الجنسية السعودية، وإثبات تواجده داخل أراضي المملكة العربية السعودية بصفة دائمة.
- يجب أن يمتلك المتقدم للحصول على الضمان الإجتماعي حساب خاص به داخل إحدى البنوك في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن لا يكون الشخص المتقدم للحصول على الضمان الإجتماعي يمتلك سجل نشاط تجاري.
- في حالة إمتلاك المتقدم أملاك قيمتها كبيرة لن يتم قبول الطلب حول التسجيل في الضمان الإجتماعي.
- يسمح للمواطن بالحصول على الضمان الإجتماعي ولكن في حالة أن يكون الدخل الشهري له أقل من معاش الضمان.
- تتم خطوات التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية مع توفير جميع المستندات اللازمة حتى يتم رفعها مع طلب التقدم.
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