“ننشر هُنا” جدول سلم رواتب العسكر الجديد 1443 مع البدلات والعلاوات السنوية لجميع الأفراد

سلم رواتب العسكر الجديد 1443 مع البدلات، وافق خادم الحرمين الشريفين مع بداية العام الميلادي الجديد على زيادة رواتب العسكر، وذلك من أجل تحفيزهم وتشجيعهم، وبدأ العسكر بالبحث عن جدول سلم رواتب العسكر الجديد 1443 مع البدلات والعلاوات، والجدير بالذكر أن قيمة الزيادة في الرواتب سيكون على الجنود والضباط، وجاءت التعديلات والزيادة الجديدة من أجل تحسين مستوى معيشة العسكر والارتفاع بالمستوى المعيشي لجميع العاملين في هذا المجال داخل المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أنه تم إجراء التعديل الجديد من أول عام 2022، لتصبح الرواتب الخاصة بالأفراد بعد الزيادة من 6609 ريال سعودي وحتى 18600 ريال سعودي، بجانب البدلات والعلاوات والتي يتم منحها للفرد حسب وظيفته.

سلم رواتب العسكر الجديد 1443 مع البدلات

عدلت وزارة الدفاع السعودية على سلم رواتب العسكر الجديد 1443 مع البدلات، وذلك من أجل رفع معنوياتهم وتحفيزهم وتقديرًا للواجب الوطني الذي تقوم به وزارة الدفاع من أجل الحفاظ على أمن وأمان وسلامة السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، كما أنه تم التعديل تحقيقًا للرؤية التي تسعى لها المملكة لعام 2030، وقد اعتمد خادم الحرميين الشريفيين بالفعل الزيادة وتم التقديم على طلب من قبل وزارة الدفاع وتم الموافقة عليه ليبدأ تنفيذه من أول شهري يناير الحالي.

جدول سلم رواتب العسكر الجديد 1443 مع البدلات

جاء جدول سلم رواتب العسكر الجديد 1443 مع البدلات والعلاوات على النحو التالي:

رواتب الملازم الجديد بلغ 6609 ريال سعودي راتب الملازم أول الجديد بلغ 7609 ريال سعودي راتب النقيب الجديد بلغ حوالي 9215 ريال سعودي رواتب الرائد الجديد بلغ 11705 ريال سعودي راتب المقدم الجديد حوالي 12735 ريال سعودي راتب العقيد الجديد حوالي 14365 ريال سعودي رواتب العميد الجديد بلغ حوالي 16350 ريال سعودي راتب اللواء الجديد بلغ حوالي 18600 ريال سعودي

العلاوات السنوية للأفراد بالقطاع العسكري