نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط الاستحقاق عبر منصة الدعم sbis.hrsd وزارة الموارد البشرية في المقال التالي
نستعرض معكم من خلال موقعنا الاخباري ثقفني نيوز مزيد من التفاصيل حول التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، وأهم شروط الاستحقاق وفقاً لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تعمل منصة الدعم والحماية الاجتماعية علي استقبال طلبات المواطنين للحصول علي المعاش وذلك منذ شهر نوفمبر الماضى وحتي شهر مايو المقبل، وفيما يلي توضيح اكثر بمزيد من المعلومات.
التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
ويعتبر معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد أحد أهم وأبرز أشكال الدعم التي يتم تقديمها إلي المواطنين في المملكة العربية السعودية بصورة رسمية، وذلك من أجل توفير احتياجات الافراد والجماعات، وتحقيق حياة كريمة مستقرة للجميع، وذلك بشرط أن يكون الحد الأدنى لرب الأسرة 1100 ريال سعودي، و550 ريال للفرد الواحد داخل الأسرة، إلي جانب مجموعة من الشروط الأخري.
- في البداية قم بالدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- ثم قم بالتسجيل الدخول في المنصة.
- قم بالدخول على الملف الموحد ضمن الاختيارات
- قم بملأ البيانات المطلوبة أمامك في الخانة.
- ثم إضغط علي الموافقة على الإقرار والتقديم.
- وفي النهاية قم لمتابعة إجراءات الطلب، يوما تلو الآخر عبر المنصة.
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شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443
أما عن شروط الاستحقاق الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور، فهي علي النحو التالي.
- إن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة ويستثني من القرار (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي).
- لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.
- تقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء ،والالتزام التام بجميع برامج التدريب والتوظيف للقادرين في أسرة المتقدم.
- لا يقيم المتقدم في أحدي دور الرعاية والايواء التي ترعاها السعودية.
- لا يملك المتقدم اي قيم عقارية أو اصول عالية.
- في حالة وجود أكثر من أسرة للعائل، يحصل علي معاش مستقل لكلا منها.
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