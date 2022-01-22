تعرف علي جميع تفاصيل قرض السيارة من بنك التنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية

يعمل بنك التنمية الإجتماعية على مساندة المواطنين السعودين من الفئات صاحبة الدخل المتوسط والمنخفض وذلك عن طريق توفير التمويل المناسب لهم الذي يوفر لهم زيادة الدخل وتغطية متطلبات الأسرة اليومية، ومن بين حزمة التمويلات التي يقدمها البنك للمواطنين نتحدث عن قرض السيارة المتاح من قبل البنك للمواطنين السعوديين وماهي الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض، كما سنوضح ماهي المميزات التي يمنحها القرض للمواطن.

شروط الحصول على قرض السيارة من بنك التنمية

يتمكن مواطني المملكة العربية السعودية من تقديم طلب الحصول على قرض السيارة من بنك التنمية بعد توافر شروط الإستحقاق وهي كالآتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن لايقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن عشرون عاماً هجرياً وكذلك لا يتجاوز 60 عاماً.

يسمح للمواطن بالحصول على القرض ولكن يجب أن يكون الدخل الشهري له لا يتجاوز 14000 ريال راتب شهرياً.

لا يسمح للمواطن الحصول على أكثر من قرض من بنك التنمية الإجتماعية لهذا يجب أن يكون المتقدم للحصول على بنك السيارة لم يسبق له الاستفادة من قرض آخر.

يخضع المواطن لعمل فحص إئتماني من قبل البنك ويجب أن يجتازه بنجاح لضمان الحصول على التمويل.

يجب أن يتوفر لدى المواطن رخصة قيادة سارية حيث انه لا يسمح بتقديم رخصة منتهية الصلاحية.

يسمح بنك التنمية بالحصول على التمويل ولكن خلال مدة لا تزيد عن 60 شهراً.

توفير الضمانات اللازمة لإستكمال إجراءات بنك التنمية للحصول على قرض السيارة.

مميزات قرض السيارة من بنك التنمية الإجتماعية

هناك بعض المميزات التي يمنحها القرض للمواطنين الذين يحصلون عليه أهمها: