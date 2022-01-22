كم باقي على رواتب المتقاعدين شهر يناير 2022 وكيفية الاستعلام عن موعد نزول الراتب

كم باقي على رواتب المتقاعدين، المتقاعدين في المملكة العربية السعودية يبحثون في الوقت الحالي سؤال واحد وهو كم باقي على رواتب المتقاعدين عن شهر يناير لعام 2022، وكما نعلم جميعًا أن موعد صرف الراتب للمتقاعدين يتم في موعد ثابت شهريًا دون أي تأخير أو تقديم للموعد، ومن الممكن أن يتغير موعد الصرف وفقًا للإجازات والعطل الرسمية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، فمثلًا يتم تعطيل الصرف في حالة إجازة العيد الوطني للمملكة وفي الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى، وللعلم أن الصرف يتم تأخيره إن كان موعد الصرف يوم السبت، بينما يتم تقديمه في حالة إن كان الصرف يوافق يوم الجمعة، لذا دعونا نوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص راتب المتقاعدين.

كم باقي على رواتب المتقاعدين يناير 2022

المتقاعدين بالسعودية يتساءلون عن كم باقي على رواتب المتقاعدين لشهر يناير الجاري لعام 2022، وللعلم أنه فعليًا تم إيداع الدفعة الخاصة بالمستحقين لرواتب المتقاعدين عن شهر يناير 2022، وذلك للمواطنين الذي توافرت بهم الشروط التي سبق وأعلنت عنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وثُبت موعد صرف الراتب الخاص بالمتقاعدين، بحيث يكون يوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي، إذن سيكون موعد الصرف هذا الشهر يوم الخامس والعشرون من يناير 2022 والذي يوافق الثاني والعشرون من جمادى الأولى لعام 1443، أي متبقى خمسة أيام ويتم صرف الراتب الخاص بالمتقاعدين، وقد يتأخر الإيداع أحيانًا، وذلك حسب المصرف أو البنك الذي يتم التعامل مع من قبل المتقاعدين.

الاستعلام عن موعد نزول رواتب المتقاعدين يناير 2022

وضحنا لكم كم باقي على رواتب المتقاعدين، حيث يتبقى خمسة أيام فقط ويتم الصرف، وقد انتشرت بعض الشائعات التي توضح زيادة رواتب المتقاعدين، والحقيقة أنه لا يوجد أي مستند رسمي يُثبت حقيقة زيادة الرواتب، ويمكن الاستعلام بكل سهولة عن موعد نزول رواتب المتقاعديم لشهر يناير الجاري من خلال اتباع الخطوات التالية: