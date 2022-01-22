تعرف على متى رواتب المتقاعدين شهر يناير 2022 وحقيقة زيادة الرواتب

متى رواتب المتقاعدين، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بالكشف عن متى رواتب المتقاعدين عن شهر جمادي أول 1443 “يناير 2022″، والجدير بالذكر أنه يتم صرف الراتب في موعد ثابت بشكل شهري دون أن يتأخر أو يتقدم، ولكن قد يتغير الموعد في حالة أن يوم الصرف يصادف يوم إجازة بالمملكة فليكن يوم الجمعة أو يوم السبت، حيث يتم التقديم في حالة إن وافق يوم الصرف يوم الجمعة، بينما يتم التأخير في حالة إن صادف يوم الصرف يوم السبت، كما أن العطل الرسمية مثل عيد الأضحى وعيد الفطر واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

متى رواتب المتقاعدين يناير 2022

يتساءل المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية عن متى رواتب المتقاعدين عن شهر جمادى أول 1443، والجدير بالذكر أنه بالفعل تم إيداع المبالغ المالية الخاصة بالمواطنين المتقاعدين بالمملكة والذي تحققت بهم الشروط التي حددتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، مع العلم أنه تم تثبيت موعد صرف رواتب المتقاعدين، والذي يكون يوم الخامس والعشرون من كل شهر، وسيكون موعد الصرف لهذا الشخر يوم الخامس والعشرون من يناير 2022، والذي يوافق الثاني والعشرون من شهر جمادى الأولى، علمًا بأنه قد يتأخر الإيداع حسب البنك أو المصرف الذي يتعامل معه المتقاعدون من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين

وضحنا لكم متابعينا الكرام متى رواتب المتقاعدين، وعن حقيقة زيادة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين فإن التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قامت بالكشف عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين، وذلك بعد أن تساءل عدد كبير من المواطنين عن هذا الأمر، والجدير بالذكر أنه لم يصدر قرار بشكل رسمي حتى الآن عن وجود زيادة في الرواتب، وقد شددت المؤسسة العامة للتأمينات المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة وأي زيادة في الرواتب سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من المؤسسة، حيث ستقوم المؤسسة بالنشر إما على البوابة الرسمية الموجودة لعا على شبكة الإنترنت، أو من عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل تويتر، وهما فقط المصدرين الوحيدين للمؤسسة وأي منشور عليهم يكون مصدر موثوق.