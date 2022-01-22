رابط سكني للحصول علي قطعة أرض مجانية sakani.sa وخدمات الدعم الخاصة للارامل والاعزب

رابط سكني للحصول علي قطعة أرض مجانية sakani.sa، نقدم لمتابعي موقعنا ثقفني أبرز التفاصيل التي يبحث عنها معظم سكان المملكة العربية السعودية، وخاصة الراغبين في اقتناء منازل أو قطعة ارض، ونقدم لكم خدمات الدعم الخاصة للارامل والاعزب عبر منصة سكني، هذا وقد تم طرح العديد من الاراضي والوحدات السكنية، وعلي الفور تلقي الموقع في خلال ساعة واحدة اكثر من 2000 الف حجز، وسوف نوفر لكم كافة التفاصيل عن كيفية الدخول الي الموقع وحجز قطعة ارض بشكل تفصيلي، كما نتيح لكم رابط مباشر للانتقال الي الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية.

رابط سكني للحصول علي قطعة أرض مجانية sakani.sa

في حالة كنت تبحث عن رابط سكني للحصول علي قطعة أرض مجانية sakani.sa، يتوجب عليك إتباع خطوات التسجيل التي نعرضها لكم عبر موقعنا الآن

الدخول علي منصة سكني.

إختر ايقونة قطع الاراضي.

البحث عن مخطط الاراضي المناسب من المتاح.

قم بتحديد القطعة المناسبة.

انقر علي ايقونة حجز القطعة.

التأكيد علي الإقرار وتوقيع العقد إلكترونيا.

اخيرا قم بطباعة عقد الارض، وملحق عقد الارض من القرار المساحي في ملفك الشخصي.

خدمات سكني في المملكة العربية السعودية

تعتبر خدمات سكني للتملك هي حلول متطورة لمواكبة التطور الهائل في العام الحالي، وتوفر فرص للتملك لكلا من الاراضي والعقارات والوحدات، ويمكنكم التصفح لكافة تلك الخدمات عبر sakani.sa الإلكتروني، وذلك من خلال الحلول السكنية المقدمة عبر المنصة والتي تتمثل في

الأراضي المجانية السكنية.

منتج وحدات تحت الإنشاء.

مبادرة دعم منسوبي التعليم.

خدمات المستشار العقاري.

مبادرة تجديد المساكن.

منتج البناء الذاتي.

تحويل القرض العقاري القائم الي مدعوم.

مبادرة دعم المدنين.

منتج شراء الوحدات من السوق.

القروض السكنية للعسكريين في الخدمة.

منتج فلل الوزارة الجاهزة.

كيف استفيد من منصة سكني

وفر لكم معظم الخدمات التي تتيحها منصة سكني، ويمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي المتاح في هذا التقرير، والقيام بإختيار الخدمة المناسبة لكم، حيث يرصد الموقع يوميا 70 ألف زيارة في المتوسط، ونجح في تفعيل 2000 ألف عقد لقطع الأراضي المجانية بعد ساعة واحدة من تفعيلها.