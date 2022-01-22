نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الامن العام 1443 شروط القبول في وظائف أمن الحج والعمرة للنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الامن العام 1443، وضعت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية فرصة لكل الراغبات في التقديم على الامن العام لوظائف النساء التي أتاحتها القوات الخاصة، لكل امرأة ترغب في شغل وظيفة برتبة جندي يمكنها الآن تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة نساء، حيث تم فتح أبواب التسجيل بداية من تاريخ 1443/06/19هـجري، الموافق لتاريخ 2022/01/22ميلادي، وستغلق أبواب التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/06/24هـجري الموافق 2022/01/27ميلادي. وسيكون التسجيل متاح من خلال بوابة ابشر للتوظيف، وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من النساء يرغبن في الانضمام للأمن العام السعودي، من أجل المشاركة في الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين إلى بيت الله الحرام من أجل أن يتسنى لهم أداء مناسكهم بأمان، وسنتحدث في مقالنا اليوم عن تقديم الامن العام 1443، بالأخص تقديم امن الحج والعمرة نساء.

تقديم الامن العام 1443

فتحت الإدارة العامة للقبول بالسعودية التابعة لوزارة الداخلية السعودية أبواب تقديم الامن العام وظائف الحج والعمرة 1443، وهذا لكل السعوديات الراغبات في شغل وظائف امن الحج والعمرة نساء، ويتم ذلك بشكل إلكتروني عبر منصة ابشر للتوظيف بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن بداية التسجيلات انطلاقا من تاريخ 22 يناير 2022، إلى غاية السابع والعشرين من نفس الشهر.

تجدر الإشارة للنساء الراغبات في تقديم الامن العام 1443، نخص بالذكر القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة نساء. أنه من أبرز أهداف الامن العام هو حماية وصون النظام العام وتوفير الدعم والحماية اللازمة. ويصرف لكل امرأة تشغل رتبة جندي في القوات الخاصة مبلغ قدره 8000 ريال سعودي بدوام كامل. على أن يكون للمتقدمة المؤهل العلمي المطلوب وهو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شروط التقديم للأمن العام 1443

حددت الإدارة العامة للقبول التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة مجموعة من الشروط الخاصة بالقبول. وهي من ضمن الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمواطنات بالسعودية. من أهم هذه الشروط نذكر لكم الجنسية السعودية لكل من يرغب في التقديم على الامن العام. كما يجب أن يتكون المتقدمة للقوات الخاصة لوظائف الحج والعمرة مقيمة بشكل دائم في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الراغبة في التقديم على الامن العام حاملة لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وفي حال حصلت عليها من خارج المملكة يجب أن تقوم بمعادلتها، كما يجب أن يكون سجلها نظيفا ولك يسبق الحكم عليها قضائيا. ولا يجب أن تكون قد شغلت وظيفة عسكرية من قبل وتخلت عنها لأي سبب، كما يجب ألا تشغل وظيفة في القطاع العام أو الخاص التابع لحكومة المملكة.

علاوة على ذلك، يجب أن تجتاز المتقدمة لوظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة نساء كل اختبارات القبول بنجاح. كما لا يجب أن تكون متزوجة من رجل غير سعودي، وأن يكون طول المتقدمة مناسب حسب ما جاء في اللائحة الطبية التي أصدرتها الإدارة العامة بالقبول. وألا يكون قد تم فصلها من قبل من إحدى الوظائف التابعة للقطاع العسكري، وأن تقوم بالتقديم من خلال المنصة ابشر للتوظيف.

طريقة تقديم الامن العام 1443

يمكن لكل النساء الراغبات في شغل وظيفة جندي القوات الخاصة لوظائف الحج والعمرة نساء. أن تقمن بعملية تقديم الامن العام من خلال منصة ابشر للتوظيف التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية. لكل النساء الراغبات في الانضمام للقوات الخاصة للمساهمة في حماية الأمن العام في فترة الحج والعمرة وتنظيم وإرشاد الحجاج والمعتمرين، ويتم التسجيل من خلال ما يلي:

أولا: تقوم المتقدمة بالدخول إلى منصة أبشر للتوظيف من الانترنت.

ثم تختار وظيفة من بين الوظائف المتاحة، وتختار رتبة جندي نساء بالأمن العام.

يتوجب عليها أن تقوم بقراءة كل الشروط والأحكام الواردة، ثم تقوم بالموافقة عليها.

تذهب إلى خيار تقديم الطلب، ثم تعبئ البيانات المطلوبة، وهي: (رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، رقم هوية الأب، رقم الوظيفة. (يكون هذا الأخير محددا في الموقع الإلكتروني الخاص ببيانات الوظيفة).

بالإضافة إلى ذلك، من أجل استكمال التسجيل تضغط على أيقونة “موافق” لتنتقل إلى نموذج طلب التوظيف.

تعبئ البيانات الشخصية المطلوبة في طلب التوظيف بحرص وعنية مع تحري الدقة.

عليها أن تتحقق من صحة بياناتها وتتأكد من مدى مطابقتها للوثائق الرسمية. قبل الذهاب إلى الخطوة الموالية، تضغط على التالي ثم حفظ.

تدرج بيانات المؤهل العلمي، تنقر على عرض ثم حفظ، وفي الأخير تنقر على زر “تأكيد الطلب”.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا عن موضوع يهم الكثير من المواطنين في السعودية، وهو تقديم الامن العام 1443. الذي تستعلم عنه المواطنات السعوديات الراغبات في تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة نساء. التي أطلقتها الإدارة العامة للقبول التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربي السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن التقديم على الامن العام من أهم الأمور التي ترغب فيها النساء السعوديات للانضمام إلى القوات الخاصة للعمل في توفير الامن في الحج والعمرة.