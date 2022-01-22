نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الموظفين 1443 والعوامل التي يعتمد عليها نظام العلاوة حسب قانون الخدمة المدنية السعودي في المقال التالي
سلم رواتب الموظفين 1443، بكل تأكيد يعمل الموظفين في جميع أنحاء العالم وليس المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على المزيد من الأموال، والتي تساعدهم على العيش حياة كريمة، وقد قام قانون الخدمة المدنية وقانون العمل داخل المملكة العربية السعودية بإنشاء سلم رواتب الموظفين 1443، ويكون هذا السلم بشكل منفصل عن سلم الرواتب الأخرى، وللعلم أن الموظف يحصل على راتبه المحدد في وقت معين ودون أي تأجيل، ولكن هذا السلم قام بتقسيم الرواتب الخاصة بالموظفين حسب ترتيب العمل الذي يقومون به وطبيعته، وعلى جميع المؤسسات أن تقوم بإعطاء الراتب الخاص بكل موظف في الوقت المحدد وبالقيمة المحددة.
سلم رواتب الموظفين 1443
يتم تقسيم سلم رواتب الموظفين 1443 إلى ثلاث سلالم، الأول هو سلم الموظفين والذين لا يتمكنون من القيام بأي أعمال المستخدمين أو بعض الوظائف، والثاني للذين لديهم خبرة في مجال وظيفتهم جيدة وفي مختلف القطاعات أيضًا، على أن تكون مدة الخبرة عامين على الأقل، بينما السلم الثالث والخاصة وهو للموظفين الذين لا يمتلكون خبرة في مجالهم، وللعلم أن العلاوة السنوية تعتمد على الخبرة وعدد السنوات الذي عمل بها الموظف، وحسب درجة وظيفة الموظف أيضًأ والذي وصل بها عدد الدرجات إلى 15 درجة.
جدول سلم رواتب الموظفين 1443
يأتي سلم رواتب الموظفين 1443 كالتالي:
- راتب الموظفين في القطاع العام الأساسي هو ثلاث آلاف ريال سعودي، وبدل النقل الخاص بهم 500 ريال سعودي وبدل التقاعد 270 ريال سعودي.
- وظيفة معيد من الدرجة الأولى حوالي 6650 ريال سعودي وبدل النقل 700 ريال سعودي وبدل التقاعد حوالي 598 ونصف ريال سعودي، 675 ريال سعودي.
- وراتب العمال على بند الأجور من المرتبة الأولى وعلى الدرجة الثانية وصل راتبهم الأساسي إلى ثلاث آلاف ريال سعودي، بينما 500 ريال سعودي كبدل للنقل، أما عن بدل التقاعد فقد وصل إلى 300 ريال سعودي.
- راتب الملحق في الوظائف الدبلوماسية حوالي 5555 ريال سعودي، وبدل النقل وصل إلى 700 ريال سعودي، أما عن بدل التقاعد فقد وصل إلى 499 ريال سعودي، وعن الصافي فقد وصل إلى 575.5 ونصف ريال سعودي.
- راتب الرئيس في هيئة النظر الأساسي هو 5930 ريال سعودي وبدل النقل بمبلغ 500 ريال سعودي.
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