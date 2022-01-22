سلم رواتب الموظفين 1443 والعوامل التي يعتمد عليها نظام العلاوة حسب قانون الخدمة المدنية السعودي

سلم رواتب الموظفين 1443، بكل تأكيد يعمل الموظفين في جميع أنحاء العالم وليس المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على المزيد من الأموال، والتي تساعدهم على العيش حياة كريمة، وقد قام قانون الخدمة المدنية وقانون العمل داخل المملكة العربية السعودية بإنشاء سلم رواتب الموظفين 1443، ويكون هذا السلم بشكل منفصل عن سلم الرواتب الأخرى، وللعلم أن الموظف يحصل على راتبه المحدد في وقت معين ودون أي تأجيل، ولكن هذا السلم قام بتقسيم الرواتب الخاصة بالموظفين حسب ترتيب العمل الذي يقومون به وطبيعته، وعلى جميع المؤسسات أن تقوم بإعطاء الراتب الخاص بكل موظف في الوقت المحدد وبالقيمة المحددة.

سلم رواتب الموظفين 1443

يتم تقسيم سلم رواتب الموظفين 1443 إلى ثلاث سلالم، الأول هو سلم الموظفين والذين لا يتمكنون من القيام بأي أعمال المستخدمين أو بعض الوظائف، والثاني للذين لديهم خبرة في مجال وظيفتهم جيدة وفي مختلف القطاعات أيضًا، على أن تكون مدة الخبرة عامين على الأقل، بينما السلم الثالث والخاصة وهو للموظفين الذين لا يمتلكون خبرة في مجالهم، وللعلم أن العلاوة السنوية تعتمد على الخبرة وعدد السنوات الذي عمل بها الموظف، وحسب درجة وظيفة الموظف أيضًأ والذي وصل بها عدد الدرجات إلى 15 درجة.

جدول سلم رواتب الموظفين 1443

يأتي سلم رواتب الموظفين 1443 كالتالي: