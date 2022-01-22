عروض وخصومات أسواق عبدالله العثيم في السعودية مستمرة وبقوة تصل ل60٪

أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية يعد هذا الإسبوع خصومات وعروض على جميع المنتجات المتواجدة به، هو يعد الأكثر شعبة وانتشاراً ومبيعاً داخل المملكة، وله العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية ليساعد عملاءه في سهولة الحصول على العروض المناسبة لهم في أي وقت، وله ايضاً العديد من الفروع في جميع الدول العربية ويتوفر به كل ما هو ضروري وأساسي للبيت والأسرة والضيوف سوف نتناول من خلال موقع ثقفني العرض الأسبوعي بالتفصيل.

عروض أسواق العثيم على السلع والمنتجات الضرورية:

يتوافر به كل ما هو ضروري للبيت والأسرة وبأسعار متفاوتة لتناسب الجميع من منتجات غذائية كقسم اللحوم والدجاج وقسم الجبن والالبان وقسم التوابل والمكسرات ومنظفات بجميع أنواعها وجميع الأجهزة الكهربائية وادوات المطبخ ومن بين المنتجات المتواجدة داخل العرض الأسبوعي أرز الوليمة مزة بسمتى، وأرز العائلة بسمتي أبيض وزيت زيتون بيتوتي، وجبن السعودية ڤيتا أبيض، جبن المراعي كريم، جميع الخضار المجمد داري، دجاج ساديا، وأيضاً سوف نعرض بعض الأجهزة الكهربائية المتواجدة بالعرض كدفاية كولين للحمامات، صانع طعام كينوود، ميكرويف السيف وغيرهم الكثير.

عروض أسواق العثيم على الاجهزة الكهربائية :

محضر طعام اي تي سي متعدد الاستخدامات به خلاط وكلة ومفرومة ومطحنة، السعر هذا الإسبوع داخل العرض يصل ل 189 ريال سعودي.

صانع طعام كينوود يعتبر الأكثر مبيعاً حيث يتميز بجودة عالية السعر داخل العرض يصل ل 219 ريال سعودي.

لا يوجد غنى عن الدفاية في أيام الشتاء الشديدة البرودة فاليكم الدفاية هومر زيت 13 ريشة، دفئ طوال اليوم السعر داخل العرض الأسبوعي 259 ريال سعودي.

دفاية دوتسي زيت 11 ريشة، للحصول على جو دافئ طوال الوقت حيث لا يمكن الأستغناء عنها فالشتاء، السعر يصل داخل العرض الى 199 ريال سعودي.

مكواة تيفال بخار متواجدة بالعرض الأسبوعي وبسعر مناسب للجميع، العرض لفترة محدودة السعر داخل العرض 95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية الضرورية :