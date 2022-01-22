نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم القوات الخاصة امن الحج والعمرة نساء 1443 عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم القوات الخاصة امن الحج والعمرة نساء، أعلنت عنه وزارة الداخلية السعودية. وهذا من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي لكل النساء الراغبات في شغل وظيفة عسكرية برتبة جندي. والتي يطمحن إليها من أجل المساهمة في توفير الأمن والحماية في السعودية. وحسب ما ورد إلينا، فإن أبواب التسجيل قد فتحت بداية من تاريخ السبت الساعة العاشرة صباحاً الموافق 19 / 6 / 1443 هـ إلى غاية يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق 24 / 6 / 1443 هـ. ويمكن لكل المتقدمات الحائزات على الشروط المطلوبة من طرف القوات الخاصة أن يقمن بالتسجيل من خلال بوابة ابشر. مع العلم بأن المستوى المطلوب هو الثانوية العامة أو ما يعادلها، وسنتحدث اليوم في مقالنا من خلال موقع ثقفني عن تقديم القوات الخاصة امن الحج والعمرة نساء، تابعوا معنا التفاصيل.

تقديم القوات الخاصة امن الحج والعمرة نساء

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية بالمملكة قد أعلنت بشكل رسمي عن فتح باب تقديم القوات الخاصة امن الحج والعمرة نساء. وهذا بعد أن أعلنت القوات الخاصة عن وجود وظائف شاغرة للنساء برتبة جندي. وتتمثل وظيفتهم في تنظيم عمليات الحج والعمرة والحرص على شؤون الحجاج والمعتمرين، والحرص على إرشادهم وتوجيههم وتأمين الحماية اللازمة لهم.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم فتح أبواب تقديم القوات الخاصة امن الحج والعمرة نساء بداية من تاريخ 22 يناير 2022 م. الموافق 19 جمادى الآخرة إلى غاية الخميس 27 يناير 202 م الموافق 24 جمادى الآخرة 1443. وهذا من خلال ابشر للتوظيف لكل المواطنات السعوديات اللواتي تنطبق عليهن الشروط، ويحملن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شروط تقديم وظائف امن الحج والعمرة 1443

لقد حددت الإدارة العامة للقبول المركزي مجموعة من الشروط التي تمكن النساء من الالتحاق بوائف في القوات الخاصة. من أجل شغل رتبة جندي من وظائف امن الحج والعمرة، وأهم شرط يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. باستثناء من كانت مع عائلتها خارج الوطن بغرض العمل في خدمة الوطن. كما يجب أن تكون حاملة لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات، ويفضل مستوى أعلى.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون سيرتها حسنة وليس لها سوابق عدلية من قبل، وأن تكون للمتقدمة بالهوية وطنية مستقلة سارية المفعول. وكذلك لا يجب أن تكون قد شغلت وظيفة بالقطاع العسكري من قبل، وفي حال كان لها شهادة من خارج المملكة يجب أن تقوم بمعادلتها. وألا تكون متزوجة من غير سعودي، كما يلزمها اجتياز اختبارات القبول بنجاح، وألا تكون قد أنهت خدمتها في معهد عسكري لأي سبب.

طريقة تقديم وظائف امن الحج والعمرة نساء

تجدر الإشارة للنساء الراغبات في شغل وظيفة جندي بالقوات الخاصة، التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية. بأنه يمكنها أن تقوم بالتسجيل بشكل إلكتروني، وهذا من خلال منصة ابشر للتوظيف المعروفة في السعودية. والتي تسهل على المواطنين عملية التسجيل في إطار مواكبة التطور التكنولوجي. وكذلك في ظل انتشار وباء كورونا، ويمكنهن التسجيل من خلال اتباع ما يلي من الخطوات البسيطة:

في البداية تدخل المتقدمة إلى منصة ابشر للتوظيف jobs.sa

ثم تقوم بالنقر على أيقونة معنونه (الخدمات الإلكترونية).

ثم تقوم بالضغط على أيقونة (وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة).

يتوجب عليها بعد ذلك أن تدرج كل بياناتها الشخصية المطلوبة بدقة، مع إرفاق كل الأوراق الثبوتية والمستندات الداعمة.

في الأخير تقوم بالضغط على (إرسال)، وبهذا تكون قد أتمت عملية التقديم بنجاح.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع تقديم القوات الخاصة امن الحج والعمرة نساء. وأشرنا لكم إلى أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمات لشغل وظائف في القوات الخاصة. والتي يهدفن إليها من أجل المشاركة في توفير الحماية والأمن في فترة الحج والعمرة، من خلال شغل رتبة جندي التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية.