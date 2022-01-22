عروض هايبر بنده بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة

هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية عروض وخصومات مازالت مستمرة وبقوة تصل ل 50 ٪ وأكثر بالإضافة إلى هدايا ومنتجات مجاناً على المشتريات، يتواجد بداخله كل ما هو ضروري وهام للاسرة والبيت من كافة السلع والمنتجات ويتميز بتوفير كل المنتجات في كل الفروع في نفس الوقت بالإضافة الي اسعاره المتفاوتة التي تناسب الجميع وكل الفئات، ويتواجد له ايضاً العديد من الفروع في جميع الدول العربيه ويعد من أكثر المراكز التجارية التسويقية مبيعاً وانتشاراً.

عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية :

يشمل العرض الأسبوعي العديد من السلع والمنتجات الضرورية والاساسيىة لكل عملاءه في كل بيت ولكل أسرة من المنتجات الغذائية المتواجدة في قسم اللحوم والدواجن وقسم الجبن والالبان وقسم التوابل وقسم الأسماك وقسم الخضروات والفاكهة، وأيضاً العرض يشمل الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وقسم المنظفات والمفروشات، العرض الأسبوعي شامل لجميع الأقسام والمنتجات.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية :

عصارة سينكور للإستمتاع بالعصير الفريش في أي وقت متوفر عليها خصم لا تجعلة يفوت حيث كان السعر قبل العرض 69 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 55 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت فيليبس لعمل البطاطس المقرمشة صحية بدون اي زيوت متوفر بسعة 0.8 kg، السعر قبل العرض 599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 349 ريال سعودي.

غلاية ستانلس ستيل جيباس، للاستمتاع بالمشوربات الساخنة في بضع دقائق متوافر داخل العرض باللون الأسود والخصم علية حتى نفاذ الكمية السعر قبل العرض كان 89 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 65 ريال سعودي.

قطاعة كولين 300 وات، لا غنى عنها داخل المطبخ سعرها قبل العرض 79 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 59 ريال سعودي.

فرن كهربائي أي تي سي، سعة 60 لتر لطهي الطعام في وقت وجيز، السعر قبل العرض كان 469 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 399 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على السلع والمنتجات الغذائية :