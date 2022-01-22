التسجيل في منصة دار التمليك للتمويل العقاري

التسجيل في منصة دار التمليك، حيث تعمل القيادة والمسئولين بالمملكة العربية السعودية علي توفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي ترتبط بمصالح وخدمات مواطني ومقيمي المملكة، ومن من هذه الخدمات هو توفير منصة دار التمليك الجديدة، حيث تعد دار التمليك من المنصات الإلكترونية الجديدة بالمملكة، والتي تعمل بمجال التمويل العقاري، فهي من شركات التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، وتختص بتقديم المنتجات المتنوعة بالتمويل السكني وذلك لجميع أبناء المملكة وتقديم المساعدة الكاملة لهم من أجل الحصول علي منزل مناسب لهم وفق أحلام كل شخص علي حده، ويمكن لأي شخص بالمملكة أن يقوم بتسجيل حساب شخصي له في المنصة مجاناً للاستفادة من خدمات المنصة، واليكم طريقة التسجيل في منصة دار التمليك.

التسجيل في منصة دار التمليك

تمنح شركة دار التمليك الحق لجميع المواطنين في التقديم في الخدمات والمنتجات التمويلية التي توفرها المنصة بتسهيلات كبيرة وفق قواعد الشريعة الإسلامية، علي أن يتم تسجيل حساب في منصة دار التمليك بهذه الخطوات:

يتم الدخول مباشرة إلى رابط التسجيل: دار التمليك.

يجب الضغط علي تبويب “دخول”.

ثم الضغط علي أيقونة “إنشاء حساب جديد بالمنصة”.

يجب إدخال رقم الجوال الشخصي الثابت للتواصل.

إدخال رقم العقد.

إدخال الرقم الشخصي للهوية الوطنية للمستفيد.

النقر علي تبويب “إنشاء”.

سوف تقوم المنصة بإرسال رسالة تحقق علي الجوال يجب إدخالها في الموقع حتي يتم التفعيل.

وبذلك يكون قد تم تسجيل الحساب بطريقة صحيحة والدخول إلى الموقع والاستفادة من أي خدمة به.

ما تتميز به منصة دار التمليك

يستطيع كل مواطن بالمملكة العربية السعودية أن يحصل علي جميع مزايا البرامج الخاصة بصندوق التنمية العقارية وكذلك وزارة الإسكان علي أن يتم ذلك مع برنامج مساكن وفق صيغة المرابحة الذي يتم تقديمه من جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستطيع أن يستفيد من ذلك موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص وجميع المتقاعدين بالمملكة، مع توافر هذه المميزات أيضاً: