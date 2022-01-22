نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور يناير لمستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور تم التصريح به من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . والتي بدأت بالفعل في صرف معاشات الضمان الاجتماعي الخاصة بالدفعة الأولي للمستفيدين . كذلك سيتم إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور للدفعات الباقية علي التوالي وفقاً للمواعيد المحددة من الوزارة . كما أن استحقاق الضمان الاجتماعي المطور لكل المسجلين بالضمان الاجتماعي الجديد المطور يتم وفقاً للشروط المنصوص عليها منم الوزارة . والتي يجب علي كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد المطور تنفيذها لضمان استمرارية صرف الضمان الاجتماعي . وذلك بعد تصريح الوزارة بأن منصة الضمان الاجتماعي القديمة سيتم إغلاقها وسيتم تلقي . طلبات الضمان الاجتماعي الجديد من خلال الموقع الجديد . كذلك تتم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد سنتعرف علي كافة تفاصيلها في سطور مقال اليوم .

صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لكافة المستفيدين كدفعة أولي

تم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور كدفعة أولي وإيداعها اليوم في حسابات كافة المستفيدين من الضمان . كما أن الوزارة صرحت بأن دفعات الضمان الاجتماعي الجديد ستقوم الوزارة بإرسال رسائل . من خلالها يتم تعريف المستفيدين في استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وتواريخ إيداع الدفعات الخاصة بهم علي التوالي . كما أن كل من قام في نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل بياناته علي الموقع الرسمي للوزارة . ويرغب في الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي الجديد تنظر الوزارة بشكل مستمر في تلك الطلبات وبحثها . ويتم الرد من منصة الضمان الاجتماعي المطور وأخطارهم بأحقية صرف الضمان الاجتماعي من عدمه .

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور يتم من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد . الخاص بالوزارة والمرفق داخل المقال ويتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وفقاً إلي شروط الضمان الاجتماعي المطور . المنصوص عليها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . كما يتم اتباع طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والتي حددتها الوزارة لكي ما يتم تسجيل كل من يرغب في الاستفادة من الضمان الاجتماعي كما يلي :-

لكي ما يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور يجب التسجيل به أولاً عبر موقع وزارة الموارد البشرية . كما يجب تسجيل البيانات التي يتم طلبها علي موقع الوزارة كما هو مطلوب بشكل صحيح . تسجيل البيانات الخاصة برقم الضمان ورقم السجل التجاري لكي ما يتم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور . كذلك بجانب تسجيل رقم رمز التحقق الظاهر علي الصفحة الرئيسية بموقع الضمان الاجتماعي المطور . يتم تحديد المبالغ المستحقة في الضمان الاجتماعي وفقاً إلي حاسبة الضمان الاجتماعي المطور . تلك الخطوات الخاصة بالتسجيل علي منصة الضمان الاجتماعي المطور .

صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور والذي تم البدء فيه من اليوم وفقاً لما جاء من تصريحات وزارة الموارد البشرية . والتنمية الاجتماعية السعودية . والتي ستبدأ بإيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور لكافة الدفعات خلال الأيام القادمة .