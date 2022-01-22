نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجة الحرارة في الرياض ومحافظات المملكة العربية السعودية الآن وحتى 25يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجة الحرارة اليوم في الرياض وجميع محافظات المملكة العربية السعودية أصبح أمراً يهم جميع المواطنين السعوديين، في ظل أجواء موجة البرد التي تعصف بالبلاد في السعودية وجميع الدول العربية والأوروبية، وحيث أن موجة الصقيع هذه تعتبر الأشد في هذه الفترة من كل عام خصوصاً في شهر طوبة أكثر شهور الشتاء برودة، لذلك فإن الجميع يتطلع إلى معرفة درجة الحرارة الآن لكي يستطيعوا تدبر أمورهم واتخاذ حذرهم في مواجهة هذا البرد القارص، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم حالة الطقس اليوم في معظم محافظات المملكة العربية السعودية من اليوم وحتى نهاية شهر يناير 2022.

درجة الحرارة اليوم 23 يناير 2022 في الرياض،جدة،الدمام،الطائف، مكة والمدينة المنورة:

نقدم لكم درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة اليوم 23 يناير 2022 في معظم محافظات المملكة العربية السعودية.

المنطقة درجة الحرارة الكبرى درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة اليوم في الرياض 21° 9° درجة الحرارة اليوم في جدة 28° 20° درجة الحرارة اليوم في الدمام 19° 9° درجة الحرارة اليوم في الطائف 20° 9° درجة الحرارة اليوم في مكة 30° 18° درجة الحرارة اليوم في المدينة المنورة 27° 11°

وبوجه عام فان الجو يكون مشمس نهاراً على معظم محافظات المملكة مع وجود رياح خفيفة تقريبا ً بقوة 5 كيلو متر /ساعة ويكون شديد البرودة ليلاً في الرياض والدمام والطائف، معتدل في مكة والمدينة وجدة.

درجة الحرارة اليوم في السعودية 24 يناير 2022 في الرياض،جدة،الدمام،الطائف، مكة والمدينة المنورة:

المنطقة درجة الحرارة الكبرى درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة اليوم في الرياض 26° 10° درجة الحرارة اليوم في جدة 28° 19° درجة الحرارة اليوم في الدمام 22° 13° درجة الحرارة اليوم في الطائف 21° 10° درجة الحرارة اليوم في مكة 29° 17° درجة الحرارة اليوم في المدينة المنورة 25° 11°

ويلاحظ أن حالة الطقس في السعودية هذا اليوم تكاد تكون ثابتة كما اليوم السابق إلا مع تغيرات طفيفة في درجات حرارة بعض المحافظات.

حالة الطقس الآن في السعودية يوم 25 يناير 2022 في الرياض،جدة،الدمام،الطائف، مكة والمدينة المنورة:

المنطقة درجة الحرارة الكبرى درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة اليوم في الرياض 24° 12° درجة الحرارة اليوم في جدة 28° 20° درجة الحرارة اليوم في الدمام 22° 12° درجة الحرارة اليوم في الطائف 23° 11° درجة الحرارة اليوم في مكة 30° 17° درجة الحرارة اليوم في المدينة المنورة 28° 12°

هذا وسوف نوافيكم دائماً بكل ما هو جديد بخصوص حالة الطقس في المملكة العربية السعودية من خلال موقع ثقفني وهذا المقال المتجدد باستمرار إن شاء الله.