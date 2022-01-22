نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرض وقرض من وزارة الإسكان السعودية والشروط المطلوبة وطريقة التسجيل بالبرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرض وقرض من وزارة الإسكان السعودية والشروط المطلوبة وطريقة التسجيل بالبرنامج. حيث إنه كما هو المعهود من قبل الحكومة السعودية بتقديمها للكثير من البرامج والخدمات التي تهدف إلى تقديم الدعم للمواطن السعودي. فما تبحث عنه الحكومة السعودية هو وصول الدعم بمختلف أنواعه للأسر المحتاجة سواء كان دعم مادي أو معنوي. وكذلك يعتبر هذه الأهداف من أهم أهداف رؤية المملكة 2030. كما تقدم وزارة الإسكان السعودية العديد من المنتجات والخدمات والبرامج التي تكون هدفها الأول هو مساعدة المواطن السعودي. كما تقدم وزارة الإسكان السعودية أيضاً خدمة جديدة بهدف تقديم مساعدة أفضل للمواطن. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض تفاصيل خدمة أرض وقرض وكذلك الشروط المطلوبة لها وطريقة ورابط التسجيل بها. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط دعم الإسكان التنموي وطريقة التسجيل في المبادرة وأهم أهداف الإسكان التنموي.

أرض وقرض من وزارة الإسكان السعودية

حيث تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية العديد من البرامج المختلفة التي تساعد المواطن في مجال الإسكان. كما توفر الوزارة هذه البرامج من أجل تمكين المواطن السعودي من الأسر ذات الدخل المحدود من الحصول على وحدة سكنية مناسبة. ولذلك فهناك الكثير من المنتجات والبرامج التي يمكننا عرضها كما يلي:

دعم إيحار

دعم سكني

أرض وقرض

برنامج الإسكان التنموي

برنامج الأراضي البيضاء

مبادرة البناء الحديث

وكذلك برنامج وافي.

طريقة التسجيل في البرنامج

تقدم وزارة الإسكان برنامج أرض وقرض الذي يتم تقديمه للمواطن لتمكينهم من الحصول على أراضي سكنية عن طريق منصة سكنية بدون الحاجة إلى دفع تعويض مالي. فلقد قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن وجود مساحات أرضية من الممكن الحصول عليها بعد إقرار المواطن ببناء وحدة سكنية عليها. ويتمكن المواطن من التسجيل في البرنامج عن طريق التسجيل في منصة سكني كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سكني ثم الدخول على التسجيل في سكني كتابة رقم الهوية الوطنية وكذلك تاريخ الميلاد ثم النقر على إدخال حدود إستلام رمز المرور التأكد من صحة البيانات وكذلك كتابة البيانات المطلوبة ثم الضغط على خيار التقديم الموافقة على جميع الشروط والأحكام الإجابة على الأسئلة المعروضة.

أهم شروط برنامج أرض وقرض

الشروط المطلوبة للحصول على الأراضي المجانية هي نفسها الشروط المطلوبة للتسجيل في برنامج سكني. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي: