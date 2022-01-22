نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستثناة من العودة الحضورية لطلاب المدارس بداية من الأحد القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة الصحة العامة عن الفئات المستثناة من العودة الحضورية لطلاب المدارس في المملكة، وقالت وقاية أن هناك 11 فئة مستثنون من الدوام الحضوري للطلاب من الفئة العمرية التي هي أقل من سن 12 عام، وذلك مع بداية سريان قرار وزارة التعليم بعودة الدراسة بالنظام الحضوري لمرحلة التعليم الابتدائية والأطفال في الروضة، ويسري القرار بداية من يوم الأحد القادم العشرين من شهر جمادي الأخر لعام 1443، ويوافق 23 يناير لعام 2022 الجاري، عقب انتهاء العطلة الحالية للطلاب في نصف الفصل الدراسي الثاني.

عدد الفئات المستثناة من العودة الحضورية للمدارس

استثنت وقاية عدد 11 فئة من الطلاب والطالبات من قرار العودة الحضورية للمدارس، بعد أن كثرت التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية التعامل مع الحالات الصحية للأطفال، وكان الرد بتحديد من هم الفئات المستثناة من العودة الحضورية، وحتى يتم مراعاة الحالات الحجرة فقد تم نشر جدول يوضح من هم الفئات المندرجة تحت قائمة الطلاب مستثناة من العودة الحضورية على النحو التالي:

أصحاب الداء السكري من النوع الأول، وحالات السمنة المفرطة، وحالات نقص الوزن من يتم وصفهم بكون معدل كتلة الجسم أكثر من معدل 95 أو أقل من 5.

المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية الخلقية.

أمراض الكلية أو أمراض ضمورالعضلات.

حالات فقر الدم مثل الأنيمياء المنجلية أو الثلاسيميا .

أمراض تتعلق بالمناعة مثل نقص المناعة المكتسبة، علاجات مثبطات المناعة، زرع الأعضاء، متلقو علاجات السرطان.

الأمراض الجينية مثل متلازمة داون.

وحول أمراض الأوعية الدموية فقد قالت وقاية أنها تشمل حالات تشوهات الحاجز، ضيق الصمام الرئوي، ضعف نمو القلب، تغيير وضع الشرايين الكبرى، تضيف الشريان ألأورطي، ومن حيث الأمراض المزمنة فهيم تشمل مرضى الربو المزمن، وخلل الحركة الهدبية، أو التليف الكيسي.

أضافت وقاية انه بالنسبة لأي طفل يكون لديهم أشقاء يكون لديهم عوامل خطورة من بين القائمة التي تم الحديث عنها من الأمراض السابقة، فسيعتبرون مستثنون من الحضور، كذلك الأطفال من لديهم أشقاء أو أولياء أمور قد تم إعفائهم من أخذ اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، مثل حالات الحساسية المفرطة، فهم أيضا معفيين من النظام الحضوري.

الدليل الإرشادي للعودة الحضورية الأمانة

أعلنت وقاية عن الأدلة التشغيلية الإشرافية والمدرسية من اجل العودة الحضورية الأمانة إلى المدارس، حيث من المنتظر أن تستقبل مدارس المملكة بداية من يوم 23 يناير، عودة الدوم الحضوري لطلاب المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، ويمكن الاطلاع على الأدلة من موقع وزارة التعليم السعودية، وكانت وقاية قد أشارت إلى 11 فئة من الطلاب لن يكون بمقدورهم الذهاب إلى المدارس، من ينطبق عليهم احد الحالات التي وردت في الأدلة، ويعاني من مرض أو ظروف صحية، تستلزم عدم خروجه للحفاظ على سلامته وصحته بشكل عام، بجانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وقاية للتعامل مع أي حالة تعاني من الأعراض.