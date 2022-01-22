قرض الموظفات وربات المنزل يبدأ من 18 ألف قسط شهري 300 ريال بدون فوائد

تحتاج بعض من النساء إلى التمويل الذي يساعد معهم على المعيشة ومنهم اللاتي تبحث عن أفضل قرض سعودي للعمل الحر أو للحصول على مشروع خاص بهم يساهم في إنتاج مبلغ مالي شهري ادخاري يوفر لها الدخل الشهري المناسب للحياة، ومنهم المطلقات والأرامل والموظفات، فيقدم لها عدد كبير من البنوك أفضل القروض التمويلية بدون فوائد وبدون رسوم إدارية ويوفر لهم مبلغ مالي وقسط شهري يبدأ من 300 ريال أو وفق ما يناسبهم، وعلى ذلك فقد وفر لهم البنك السعودي المركزي أهم البنوك والتمويلات للشركات السعودية داخل المملكة والتي تقدم لهم تمويل مناسب لظروفهم الشخصية.

قرض بدون فوائد للنساء

يقدم بنك التنمية الاجتماعية عدة قروض تمويلية مناسبة للجميع منها التمويل الاجتماعي، قرض للعاطلين عن العمل، وهذا يوفر لهم تمويل الأسرة وتمويل الترميم وتمويل آهل وتمويل كنف وتمويل الزواج، وكلا منهما متاح للمواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية، وبأقل راتب 3000 ريال ويبدأ العمر لأي منهما من 18 عاما ولا يقل عن ذلك حتى 65 عاما، قرض بدون مقدم وبدون كفيل، ومتاح للمتقاعدين الحصول على التمويل، وكل تمويل منهم يبدأ من 18 ألف ريال وحتى 60 ألف ريال بدون رسوم ومن غير مقدم وبدون فوائد، حيث يوفر لك بنك التنمية الاجتماعية تسهيلات كثيرة وإجراءات بسيطة وسريعة لتحصل على القرض في أقل وقت حتى تتخلص من الأعباء المالية التي تضغط عليك وتحتاج لهذا التمويل.

تمويل كنف للنساء 30 ألف ريال لربات المنزل

المستحق لتمويل كنف هم المطلقات والأرامل والمبلغ يكون 30 ألف ريال بشرط أن لا يقل العمر عن 25 عاما ولا يزيد 55 عاما، عروض سيارات 2022 الجديدة، بفترة سداد تصل حتى خمس سنوات بشكل شهري قسط بسيط يتم تحديده وفق بعض الإجراءات والمستندات حيث أنه لا يشترط وجود تمويل قائم في البنك أو أي من الشروط الأخرى، ويجب أن تكون أرملة أو مطلقة وتكون بدون إعالة، وبشرط أن يكون السجل الائتماني جيد، وكما ذكرنا التمويل بدون رسوم وبدون فوائد.

تمويل آهل 60 ألف ريال للنساء الموظفات

هذا التمويل متاح للنساء والرجال أيضاً ولكنه بفترة سداد 5 سنوات ويسدد بشكل شهري، ويبدأ القسط الشهري من 300 ريال وحتى 1500 ريال، وذلك يكون وفق اختيارات العميل، كما يشترط أن لا يزيد العمر عن 70 عاما، ويمكن للمرأة الموظفة أن تحصل على القرض بدون فوائد ومن غير رسوم إدارية، ويتم سداد القرض بإجراءات بسيطة وغير معقدة، ويتم التقديم عبر البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية، كما أنه يتم احتساب المدة الزمنية للسنة بالتاريخ الميلادي، ويستحق هذا التمويل للعملاء الذين قد تم إغلاق تمويلاتهم من الأسرة والترميم وكنف، كما أن التمويل بدون كفيل لمن تعمل بجهة حكومية فقط، ومن غير ذلك من ربات البيوت والمتقاعدين والقطاع الخاص فيجب تقديم كفيل.