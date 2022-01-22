نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب وأبسط شروط تمويل بدون رسوم ولا كفيل ميسر لجميع القطاعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون رسوم ولا كفيل من شركة متاجر للتمويل التي توفر القروض للأفراد والشركات والمؤسسات بصورة سهلة مع مرونة السداد، بجانب الخدمات الأخرى التي تخص التأمين على المركبات، بالإضافة إلى المساعدة في الحصول على المال بشكل سهل من خلال فريق مبيعات مدرب للرد استفسارتكم ومساعدتكم من أجل تسهيل الإجراءات وإتمام التمويل حتى الصرف، وتعد متاجر من الشركات المضمونة والمعتمدة من البنك المركزي السعودي، ولذلك تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في منتجات القروض لديها وتكون ضامنة للحقوق من خلال بنود العقد الموقع بين الطرفين.

ما هي مميزات تمويل شركة متاجر

شركة متاجر هي من الشركات الميسرة في الإجراءات لا تطلب مستندات معقدة بل على العكس تعطي استثناءات حسب ظروف كل عميل على حدى، حيث تقدم التمويل بفترات سداد ميسرة تصل إلى خمس سنوات مرنة بقسط يناسب الدخل الشهري، كما خصصت تمويل بدون كفيل للعميل براتب يبدأ من 4.000 ريال سعودي، كما أتاحت المنتج لجميع القطاعات الحكومية وشبه الحكومي والخاصة، وأعطت حرية الاختيار من الحصول على قرض بتقديم ضامن أو بدونه مع عدم إضافة رسوم على الأرباح، ولهذا تعد متاجر من أفضل شركات التمويل في السعودية.

شروط الحصول على قرض بدون كفيل شركة متاجر للتمويل

لابد أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو شبه الحكومي أو الخاص.

أن لا يقل الدخل الشهري للعميل عن 4.000 ريال سعودي وللكفيل أيضاً إن وجد.

الحد الأدنى لمبلغ البيع 5 آلاف ريال.

لا تزيد مدة التقسيط عن 5 سنوات.

إذا وجد كفيل فلابد أن يكون من إحدى المناطق المتواجدة فيها فروع شركة متاجر للتمويل.

كيفية طلب تمويل بدون رسوم ولا كفيل شركة متاجر

هناك أكثر من طريقة إما التقديم الإلكتروني عبر رابط شركة متاجر للتمويل وتعبئة نموذج طلب قرض بدون كفيل للأفراد ورفع المستندات المطلوبة التي تشمل تعريف بالراتب ومدة العمل وصورة بطاقة الهوية الوطنية (سارية المفعول)، علماً [نه تطبق الشروط والأحكام.

في حالة وجود استفسارات يمكن الاتصال عبر رقم شركة متاجر للتمويل المجاني 8001240068.

أو عبر الرقم الموحد 920000708 أو عبر رقم الواتساب على 0559935966.