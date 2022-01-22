موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة يناير 2022 “غداً الأحد الموافق 23 -1 اخر يوم في جميع البنوك”

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة يناير 2022، بحلول العام الجديد يتساءل الكثير عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر، حيث يكونوا قلقين بشأن الشروط والخطوات الجديدة اللازمة للحصول على الضمان الاجتماعي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، ولذلك سنحاول طمأنة كل من يقلق بشأن ذلك، فالموضوع لا يمكن أن يتأخر الكثير من الوقت على الإطلاق، تابعونا لمعرفة كل شيء من التفاصيل.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة يناير 2022

يمكنك الآن معرفة موعد إطلاق معاشات هذا الشهر الخاصة بالضمان الاجتماعي، حيث من الطبيعي أن يكون إطلاقه في أول الشهر، ولكن قد يكونوا قلقين بشأن تغير الموعد بعد تغيير العديد من الشروط، ولكن سيتم صرفه في اخر شهر يناير الجاري ،وهو ما تسبب في زيادة البحث على محركات الإنترنت في الأيام الماضية عن موعد صرف الدفعة الحالية التي قد تأخرت عن موعدها المقرر لها والذي كان من المفروض أن تصرف يوم 4 يناير الماضي، ولكن تم تحديد يوم 20 يناير وحتى 23 يناير موعد جديد لصرفها إلي كافة المستحقين.

الفئات المستحقة للحصول على الضمان الاجتماعي

ولكن يلزم التعرف على الفئات المستحقة لأخذ الضمان الاجتماعي، وتأتي بهذا الشكل:

فئة المطلقات والأرامل.

فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومن لديهم الإعاقات.

فئة كبار السن ومن تخطى أعمارهم عن 60 عام.

فئة من تخطوا خط الفقر بشكل كبير.

فئة من لا يقدرون على العمل.

فئة من قام بهجرها زوجها وأيضًا وتركها هي وأطفالها دون عمل.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

ويمكن البدء في معرفة طريقة الاستعلام وذلك من خلال الخطوات البسيطة القادمة عقب الاطلاع على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة يناير 2022، ، وتأتي بهذا الشكل: