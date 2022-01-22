التسجيل فى القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للنساء رتبة جندي 1443

التسجيل فى القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للنساء 1443 وفتح باب التقديم للنساء فى قوات امن الحج والعمرة وكذلك شروط القبول فى القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للنساء 2022 ويمكن التقديم فى وظائف امن الحج والعمرة إلكترونياً على رتبة جندي والتقديم بالتعاون مع الإدارة العامة للقبول المركزي فى وكالة الشئون العسكرية وخطوات تقديم النساء فى قوات امن الحج والعمرة فى ابشر وظائف القوات الخاصة للحج والعمرة.

شروط التقديم للنساء فى قوات امن الحج والعمرة

التقديم للنساء أصحاب الجنسية السعودية ومن اصل ومنشأ سعودي ويتم استثناء من كانت يعمل والدها فى خدمة المملكة بالخارج.

كذلك التقديم لحاملات الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات والأولية لصاحبة المؤهل الأعلى.

أيضاً يجب أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك ولم يسبق إدانتها فى احد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

ثم يجب امتلاك المتقدمة هوية وطنية سارية الصلاحية.

أيضاً لم يسبق للمتقدمة أن تم تعيينها فى الوظائف العسكرية.

كذلك يجب أن لا تكون المتقدمة تم فصلها من احد المراكز أو المعاهد العسكرية لأي من الأسباب.

ثم لا يجب إن تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي الجنسية.

كذلك يجب أن تتجاوز المتقدمة الاختبارات والكشف الطبي وان تكون لائقة طبياً وان تجتاز المقابلة الشخصية.

فى حالة امتلاك المتقدمة شهادة المؤهل من خارج المملكة يجب معادلتها والتصديق عليها من وزارة التعليم السعودية.

كيفية التسجيل فى التجنيد الموحد للرجال والنساء للالتحاق بالوظائف العسكرية .

. شروط وطريقة التقديم في قوات أمن الحج والعمرة للرجال والنساء.

طريقة التسجيل فى أمن الحج والعمرة للنساء فى ابشر 1443

تسجيل الدخول إلى رابط وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة فى منصة ابشر.

ثم النقر على خيار ” الخدمات الإلكترونية”.

وبعد ذلك الضغط على خيار ” وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة”.

وأيضاً يتم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة فى صفحة التقديم والتأكد من صحة البيانات.

ثم يتم إرفاق المستندات المطلوبة للتقديم فى امن الحج والعمرة للنساء.

وأخيراً الضغط على خيار إرسال للانتهاء من خطوات التسجيل فى قوات امن الحج والعمرة للنساء.

رابط ابشر التسجيل في وظائف أمن الحج والعمرة للنساء

تتم عملية التقديم للنساء في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على رابط منصة ابشر توظيف وخطوات التقديم كما ذكرناها بالعلي وفي حالة انطباق شروط قوات امن الحج والعمرة تم التقديم على منصة ابشر توظيف.