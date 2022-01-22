نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمله الاندماج علي التمويل العقاري من البنك الأهلي ومعرفه اهم العروض والمميزات للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حمله الاندماج علي التمويل العقاري من احدث واهم العروض ألتمويلية التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام بمناسبه بداية العام الجديد والتي تناسب جميع المواطنين. كما تم الإعلان أيضا عن حمله العروض عبر صفحه البنك الأهلي الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض جديده بالمملكة والتي تلبي جميع احتياجات المواطنين وتناسب احتياجاتهم اليومية. والتي من اهم هذه العروض عروض فورد الناغي 2022 علي جميع سيارات فورد ومعرفه سيارات العروض بالأسعار والأقساط. كما تم الإعلان أيضا عن حمله الاندماج علي التمويل التأجيري من البنك الأهلي بمميزات غير مسبوقه في 2022. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه اهم المميزات التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي العروض وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات الصحيحة.

حمله الاندماج علي التمويل العقاري

اعلن البنك الأهلي عن إطلاقه إلي حمله اكتمال الاندماج علي جميع المنتجات التمويلية من البنك الأهلي والتي شملت العروض علي التمويل العقاري. كما انه يمكن للمستفيدين الاستفادة بسياره من 50 سياره حديثه وطرازات مختلفه. وذلك عن طريق تجميع اكبر نقاط عن طريق الحصول علي احد منتجات الأهلي التمويلية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 16 يناير 2022 وتنتهي في 3 مارس 2022.

عروض تمويل الأهلي العقاري

كما اعلن البنك أيضا عن اهم مميزات العروض والتي يحصل عليها المستفيدين عند الحصول علي التمويل. والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

بدون رسوم تقييم ورسوم إدارية علي منتج الوحدات تحت الإنشاء وهي البيع علي الخارطة فقط.

مميزات وأسعار غير مسبوقه لملاء روشن في مشروع سدره.

معدل النسبة السنوي للوحدات تحت الإنشاء لمستفيدي صندوق التنمية العقارية 2.86%.

يمكن الحصول علي التمويل بدون تحويل راتب.

يتم استلام عقد وحدتك السكنية في خلال 24 ساعه.

متاح اختيار أرضك وابني بيتك من تمويل الأرض وتمويل البناء.

يمكن الحصول علي التمويل من خلال تطبيق عقار الأهلي وامتلاك بيت من الجوال من خلال التصديق الرقمي.

خاصيه فتره السماح من اصل التمويل وذلك علي مده:

36 شهر علي وحده تحت الإنشاء. 6 شهور علي البناء الذاتي.

كيفيه الحصول علي عروض التمويل العقاري

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي حمله الاندماج علي التمويل العقاري. وذلك عن طريق تطبيق عقار الأهلي أو زياره الفرع أو الاتصال علي الرقم 8002441005. كما يمكن التقديم الإلكتروني عبر اتباع الخطوات الأتية: