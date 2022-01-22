إصدار سجل أسرة للامهات إلكترونيا بالخطوات والشروط 1443 رابط أبشر

إصدار سجل أسرة للامهات، عن طريق منصة أبشر الرسمية، وهي عبارة وثيقة رسمية، يمكن للأم إصدارها بغرض إثبات صلة القرابة بينها وبين أبنائها، وإثبات نسب الأطفال إلى والدتهم، بهدف تأمين حصولهم على حقوقهم كاملة، خاصة في حالة وجود أية مشاكل قانونية أو نزاعات، بينهم وبين أية أطراف أخرى، حيث يمكن أية جهة حكومية داخل المملكة العربية السعودية، الرجوع إليها في أي وقت، كالمدارس والمستشفيات على سبيل المثال، وهي إحدى فوائد سجل الأسرة للأمهات، أو فوائد سجل الأسرة للمطلقة، حيث يمكنهن حجز موعد إصدار سجل الأسرة للأمهات، أو حجز موعد اصدار سجل الأسرة للمطلقات، من خلال إصدار سجل أسرة إلكتروني، عن طريق ملء نموذج سجل الأسرة للأمهات، أو ما يعرف بنموذج إصدار كرت عائلة للأمهات، عقب حجز موعد اصدار سجل الأسرة، واتباع خطوات طريقة استخراج سجل أسرة للمطلقة.

شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات

يجب على المستفيد من تلك الخدمة أن يمتلك الجنسية السعودية.

كما يشترط وجود بطاقة هوية وطنية سارية.

وبشرط أن يكون الأبناء حاملين للجنسية السعودية.

ويجب أن تكون الأم متزوجة أو أرملة أو مطلقة.

كما يجب أن يكون الأبناء مضافون في سجل الوالد، وهنا يمكنك اتباع خطوات إصدار سجل الأسرة للزوج.

فوائد سجل الأسرة للأمهات

يساعد على إثبات نسب الأبناء إلى أمهاتهم.

كما يساعد الجهات الرسمية على مراجعة بيانات الأم والأبناء بسهولة.

وهناك عددًا من الخدمات الإلكترونية، المقدمة عبر منصة أبشر، مثل استعلام صلاحية الهوية الوطنية، ورابط تقديم طلب تجنيس السعودية، وغيرها العديد من الخدمات، التي يمكنك الانتهاء منها، والحصول عليها عبر البريد السعودي.

كيف اسوي سجل أسرة للأمهات إلكترونيا