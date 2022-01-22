قرض شخصى من مؤسسة التقاعد الشروط والأوراق المطلوبة

قرض شخصى من مؤسسة التقاعد، وهى تتميز أنها من المؤسسات ذات الاستقلال المالي والإداري بالمملكة العربية السعودية، مؤسسة التقاعد هي تابعه إلى وزارة الخدمة المدنية السعودية ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض العاصمة السعودية، تقدم المؤسسة العامه للتقاعد عدد من المميزات المالية أهمها تقديم مساعدات نقديه للمتقاعدين، وهناك مميزات اخرى مثل تقديم قرض عقاري المؤسسة العامه للتقاعد وهى مساعدات للمتقاعدين لشراء مسكن أو عقار خاص، تمويل شخصى من مؤسسة التقاعد احد اهم التمويلات داخل المملكة والتي عليه إقبال كبير جدا، وتقديمها تمويل للمتقاعدين هي من اهم مميزاتها ولهذا فان البحث عن قروض مؤسسة التقاعد يكون بصفه مستمره، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على الشروط الواجب توافرها في كل من يريد الحصول على قرض شخصى من مؤسسه التقاعد، ونتعرف أيضا على مزايا مؤسسة التقاعد.

قرض شخصى من مؤسسه التقاعد

أشخاص كثيرين في المملكة العربية السعودية يتهمون بالبحث عن تمويل شخصى للمتقاعدين، ونجد ان الكثير من البنوك السعودية تقدم تمويل المتقاعدين بدون تحويل راتب ومساعدات ماليه للمتقاعدين، ولكن قرض شخصى من مؤسسة التقاعد به عدد من المميزات الكبيرة التي تلاقى استحسان الكثيرين، حيث من يحصل على قرض شخصى من المؤسسة العامه للتقاعد يتم توفير سكن خاص له وذالك للعاملين بالدولة، تقديم القرض الشخصي من مؤسسه التقاعد يقدم للمواطنين والمقيمين أيضا، وهناك عدد من الشروط قد تم وضعها من المؤسسة للراغبين في الحصول على هذا التمويل.

شروط التمويل من مؤسسه التقاعد

المتقدم لابد أن يكون من موظفي القطاع العام أو المتقاعدين إلى أن لا يقل فترة الخدمة عن عامين.

لا يقل الحد الأدنى لمقدم الطلب عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.

صاحب الطلب لا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي.

المتقدم لابد أن يكون خاضع للنظام التقاعد العسكري أو المدني.

أن لا يكون المتقدم لديه أي التزامات ماليه حتى يتمكن من تسديد القرض.

تقديم كل الأوراق التي تثبت قدرة مقدم الطلب على التسديد إلى مؤسسه التقاعد.

مميزات المؤسسة العامه للتقاعد