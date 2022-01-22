استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1443 عبر منصة الدعم والحماية sbis

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عمر شويل - جدة استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية، أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، لكل المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في برنامج الضمان المطور، كذلك يمكنهم أن ينعرفوا على استحقاق الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني بواسطة رقم الهوية على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهذا بعد أن تم فحص كل طلبات المتقدمين من طرف اللجان القائمة على برنامج الضمان المكور، وتم تحديد الفئات التي تستوفي على شروط الضمان المطور من أجل أن يتم صرف معاش الضمان لهم في كل شهر، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الضمان المطور الجديد يقدم الدعم المالي لكل الأسر المحتاجة التي لا تستطيع توفير كل المتطلبات الضرورية ويساهم في تحسين أوضاعهم إلى الأفضل، وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية، تابعوا معنا.

استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

يبحث العديد من المواطنين عن موضوع طريقة التسجيل واستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية، وهذا من أجل الاستفسار عن موعد نزول معاش الضمان، والتعرف على قبولهم من عدمه، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد صرحت بأنه يمكن لكل المواطنين الذين يريدون أن يسجلوا في الضمان المطور تسجيل حساب جديد، كما لا بد من أن نشير إلى أن باب التسجيل سيبقى مفتوح.

بالإضافة إلى ما سبق، يجب على كل الراغبين في استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية، أن يقوموا بالدخول لواجهة البرنامج من أجل تعبئة كل بياناتهم الشخصية مع تحرّي الدقة والتأكد من صحتها، وهذا من أجل تفادي الإقصاء من الاستفادة من معاش الضمان المطور، وبعد أن يتم تقديمه سيكون عليه الانتظار لمدة 20 يوما ليتم دراسة طلبه من طرف الجهات المعنية.

علاوة على ذلك، بعد أن تتم دراسة طلبات كل المتقدمين، سيتم إعلامهم بنتائج الأهلية الخاصة بالبرنامج، ثم سيتم إشعارهم بذلك من خلال رسائل تصل إلى أرقامهم الشخصية، وسيتم صرف معاش الضمان المطور في حسابات المستحقين بالتدريج بالنظر إلى التاريخ الذي قدّموا فيه، ويتوجب على كل مواطن تقدم للبرنامج أن يقوم بعملية حساب استجقاق المعاش بغرض التأكد من استحقاقه حسب الحد المانع.

شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروطا محددة لكل المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الاستفادة من معاش الضمان المطور لتجسين حياتهم، ومن أهم الشروط التي نذكرها لكم هي الجنسية السعودية لكل المتقدمين، ولا تقبل طلبات غير السعوديين، ما عدا زوجة السعودي، وغير سعودية التي لها أبناء سعوديين، والأيتام والمعاقين ممن لهم بطاقات تنقل سارية المفعول.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقل الدخل المحتسب لكل فرد عن الحد الأدني المحتسب للمعاش، والذي حدد بحوالي 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة. و550 ريال لكل فرد من الأسرة، كما لا يجب أن يكون للمتقدم أصول أو عقار ذات قيمة عالية. ويجب أن يتقيد بمتطلبات الوزارة المرتبطة بصحة وتعليم للأبناء مع خضوع الأفراد القادرين من الأسرة لبرامج التأهيل والتدريب.

طريقة التسجيل في برنامج الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحتها للتسجيل في برنامج الضمان المطور لكل المواطنين السعوديين الذين يستوفون الشروط المطلوبة، ويتم التقديم بشكل رسمي من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي وضعتها الوزارة تحت تصرف المواطنين بغية تسهيل الأمور عليهم في ظل انتشار الوباء، ويمكنهم ذلك من خلال اتباع ما يلي:

الولوج إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. يسجل المتقدم دخوله من خلال إدراج اسم المستخدم وكلمة السر، وإن لم يكن مسجلا من قبل يسجل حساب جديد. يعبئ البيانات المطلوبة بدقة ويتحقق من صحتها، وهي: رقم البطاقة الشخصية، تاريخ الميلاد الهجرين رقم التيليفون. يتعين على المستخدم كتابة رمز التحقق الذي يرسل من طرف النظام إلى رقم هاتفه. يتوجب عليه أن يقوم بإرفاق الأوراق الثبوتية والوثائق المطلوبة من المستفيد بطريقة إلكترونية، ثم ينقر على مربع “إرسال”.

طريقة التواصل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي أن يقوموا بالتواصل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية. التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال: الاتصال بالرقم المجاني الموحد 19911. وأيضا الرمز البريدي 11157. كما يمكنهم الاتصال على الرقم المجاني 8001222777، والمراسلة أيضا متاحة عبر رقم 12484.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا عن موضوع استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية. كما عرضنا لكم كل الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور. وعرضنا لكم طريقة التسجيل من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.