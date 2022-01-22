نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1443 عبر منصة الدعم الريفي reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية، أتاحته وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال منصة ريف الإلكترونية للأسر المنتجة والمزارعين في السعودية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم لكل المزارعين العاملين في القطاع الزراعي والأسر المنتجة التي تسعى لتطوير مشاريعها الزراعية، وهذا من شأنه أن يساهم في النهوض باقتصاد المملكة العربية السعودية، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج من أبرز برامج الدعم والإعانة التي أطلقتها وزارة المياه والزراعة والبيئة بإيعاز من حكومة المملكة، وهي تقدم دعم مالي لكل المواطنين العاملين في المهن الزراعية، ويسعى البرنامج من خلال ذلك إلى زيادة إنتاجيتهم، وهذا يعود بالإيجاب على العاملين والقطاع الزراعي في آن. وسنلخص لكم في في مقالنا أهم المعلومات عن موضوع الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية.

الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الزراعي بالمملكة، عن رابط الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية. فهم يرغبون في التعرف على الآلية التي تمكنهم من الاستفادة من دعم ريف، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أتاحت رابط منصة دعم ريف reef.gov.sa من أجل تسهيل الأمور للمواطنين من الأسر المنتجة والعاملين في المجال الزراعي.

يمكن للمزارعين الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية من خلال منصة ريف، وهذا من أجل الاستفسار عن حالة طلبهم والتأكد من أحقيتهم في الاستفادة من الدعم الريفي، ومتابعة حالة وموعد صرف راتب الدعم الريفي باستمرار، دون أن يتكلفوا عناء الذهاب إلى مكاتب الوزارة، وهذا من خلال منصة ريف الإلكترونية التي استحدثتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.

يتم الاستعلام من خلال المنصة، إذ يتعين على كل مسجل أن يقوم بزيارة الخدمات الإلكترونية الموجودة ويختار خدمة “الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية، ثم يدوّن البيانات المطلوبة في الخانات المحددة، مع التحقق من صحة كل البيانات الشخصية الخاصة به، ثم يضغط على أيقونة بحث، في الأخير ستظهر كل التفاصيل المتعلقة بالمستعلم، ليعرف مدى استحقاقه للدعم الريفي، بالإضافة إلى موعد نزول دعم ريف.

طريقة التقديم في دعم ريف

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة إلكترونية تسهل التقديم على كل المواطنين السعوديين المشمولين بدعم ريف. ويرغبون في الاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج ويمكنهم ذلك من خلال الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية التي تضمن لهم الوصول السهل إلى مبتغاهم وتقديم طلبهم دون أي مشاكل، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الإلكترونيّ الخاص ببرنامج دعم ريف برقم الهوية.

النقر على الأيقونة المسماة (ابدأ بطلب الدعم).

يتوجب على المتقدم إدراج البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة لها، والمتمثلة في: رقم الهويّة الوطنيّة، تاريخ الميلاد، كلمة المرور، رقم الجوّال، رمز التحقّق.

يقوم بقراءة كل الشروط والأحكام ويوافق عليها.

ينقر على أيقونة التسجيل ثم يواصل بقية الإجراءات المطلوبة لاستكمال طلبه.

أهداف برنامج دعم ريف

تجدر الإشارة إلى أن برنامج دعم ريف يساهم في تطوير المشاريع الزراعية. ويدعم زراعة الورود وتربية النحل وإنتاج العسل ودعم المواشي، كما يساهم بشكل كبير في تشجيع زراعة المحاصيل البعلية. وهو يدعم أيضا قطاع الألبان والفاكهة، ويساهم في زيادة الإنتاج في كل من مجال الثروة الحيوانية والنباتية. كما أنه ينشط الزراعة في الحقول ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.

إلى هنا نصل وإياكم إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا عن موضوع الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية. وذكرنا لكم طريقة التسجيل في برنامج الدعم الريفي للاستفادة من الدعم. الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة لكل العاملين في المجال الزراعي. لتحسين مشاريعهم التنموية التي تعود بفوائد كبيرة على الأسر المنتجة والمزارعين. وعلى الاقتصاد الخاص بالمملكة العربية السعودية.