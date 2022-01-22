نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 من وزارة الموارد والتنمية البشرية والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 من وزارة الموارد والتنمية البشرية نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل حول التعرف على مستجدات صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور التي تصرف بشكل خاص ومنسق من قبل اتمام عمليات إيداع قيمة تلك المستحقات فى حسابات من انطبقت عليهم المعايير والشروط المطلوبة لصرف تلك المساعدات فى المواعيد المحددة لها على نحو نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

أشارت وزارة الموارد والتنمية البشرية على بدء أعمال صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور لمن سبق لهم التقديم على صرف قيمة تلك المعاشات أمام من انطبقت عليهم المعايير والشروط المطلوبة لصرف قيمة تلك المعاشات، حيث بالفعل قد بدأت وزارة الموارد التنمية البشرية على أعمال صرف مستحقات الضمان الاجتماعي المطور بدءً من يوم الخميس الموافق ميلادياً 20 يناير على ان من المقرر على ان تستمر عمليات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي المطور حتي يوم الاحد الموافق ميلادياً 23/1/2022، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات الاستعلام عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور

خطوات الاستعلام عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور

نتابع الان من خلال الفقرة التالية طرق وخطوات الاستعلام عن نتائج الضمان المطور على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة الموارد التنمية البشرية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان المطور

تسجيل اسم صاحب المعاش

تسجيل رقم المدني

تسجيل رقم الضمان الاجتماعي

شروط الدعم الاجتماعي المطور

نتابع مع حضراتكم الان شروط الدعم الاجتماعي المطور التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة الموارد والتنمية البشرية التي جاءت على النحو التالي:-

ان يصل الحد الأدنى لمعاش المتقدم الى 550 ريال سعودي و 1100 ريال سعودي للعائلة

ان تنطبق جميع الضوابط مع المتقدم

ان يكون المتقدم على تلك المعاشات غير مقام فى اي مركز ترعاه المملكة

فى حال كان العائل له اكثر من اسرة يكون لكل اسرة معاش مستقل

يتم التسجيل على معاش الضمان الاجتماعي من موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية