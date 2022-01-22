نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن دعم المواشي بالسجل المدني عبر موقع وزارة البيئة والمياه الزراعة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن دعم المواشي الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة من أهم المواضيع التي يبحث عنها مربي المواشي في السعودية، وهذا بعد أن أطلقت الوزارة برنامج دعم خاص بصغار مربي الماشية، والذي يعتبر من أبرز البرامج التنموية التي تمنحها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، وهو يسعى إلى تنمية المشاريع الريفية الصغيرة المتضمنة في برامج التنمية الريفية المستدامة التي تتوافق مع رؤية المملكة لسنة 2030 وهي تهدف لزيادة الاستفادة من دعم الغذاء في السعودية، وهذا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الأمن الغذائي في السعودية، ولكن لا بد من أن يكون مربي الماشية المتقدمين على البرنامج حائزين على شروط الاستحقاق، وسنتحدث في مقالنا عن موضوع استعلام عن دعم المواشي.

استعلام عن دعم المواشي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية عن إمكانية الاستعلام عن دعم المواشي 1443، وهذا من خلال بوابة إلكترونية وضعتها الوزارة “أنعام”، وفي هذه الطريقة تسهيل لأمور المواطنين الراغبين في السجيل في دعم المواشي، دون عناء التنقل إلى المؤسسات، ويمكن لمربي المواشي الراغبين في الاستفادة من الدعم أن يتبعوا مجموعة من الخطوات البسيطة التي سنذكرها لكم:

يستطيع المتقدم الراغب في استعلام عن دعم المواشي أن يتواصل مع حساب وزارة الزراعة بالمملكة على برنامج التغريدات تويتر بشكل من خلال الانترنت.

بالإضافة إلى ذلك يمكن إرسال استفسار أو شكوى عبر موقع وزارة البيئة والمياه الزراعة السعودية.

ثم النقر على خيار البريد من أعلى واجهة الصفحة الرئيسية.

اختيار خدمة دعم صغار مربي الماشية.

ثم يجب ان تدخل نوع المعاملة ورقم القيد الخاص بك والتاريخ ورقم السجل المدني وتنقر على عبارة استعلام

كيفية التسجيل في برنامج دعم صغار مربي المواشي

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة طريقة التسجيل في دعم المواشي، لكل مربي الماشية الصغار الراغبين في الحصول على الدعم المقدم من طرف حكومة المملكة العربية السعودية، على أن يكونوا حائزين على الشروط الضرورية التي حددها البرنامج، وهذا من خلال بوابة أنعام الإلكترونية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات السهلة التي جاءت كما يلي:

أولا: يقوم المتقدم بالتسجيل في بوابة أنعام الإلكترونية ، أو يسجل دخوله مباشرة إن كان مسجلا من قبل.

، أو يسجل دخوله مباشرة إن كان مسجلا من قبل. يختار “برنامج دعم صغار مربي الماشية”.

يدرج البيانات الشخصية استمارة الطلب.

رابعا: يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة لاستكمال التسجيل، ثم يقوم بإرسال الطلب الخاص به.

سيعمل فريق من المسؤولين عن البرنامج على دراسة طلبات المتقدمين والتحقق من مدى أهليتهم لاستحقاق دعم المواشي. وستتم الزيارة الميدانية لموقعه من أجل التحقق من الماشية، ثم سيصله إشعار القبول أو الرفض.

شروط دعم المواشي

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لبرنامج الدعم المواشي. أهم شرط نذكره لكم هو الجنسية السعودية لكل المتقدمين، ولا يقبل غير السعوديين، على أن تكون لهم بطاقات تنقل سارية المفعول. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكونوا من صغار مربي الماشية، وأن لا يكون المتقدم للدعم عامل في القطاع العام أو الخاص بالسعودية.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 21 عاما، وأن تكون لديه بطاقة صحية. وحساب بنكي نشط ليتم صرف الدعم فيه، وأن يتقيد بكل الشروط الفنية والصحية التي وضعتها وزارة الزراعة. كما يلزم أن يكون مقيما في أراضي المملكة في فترة الدعم، ويقوم بتقديم طلب دعم المواشي من خلال المنصة الإلكترونية التي وضعتها الوزارة لهذا الغرض.

رقم دعم المواشي

وضعت وزارة البيئة والمياه رقم خاص بخدمة استقبال الاستفسارات والشكاوي المتعددة التي تتعلق ببرنامج دعم المواشي. ويمكن للمستخدمين التواصل من خلال الرقم التالي ” 8002472220 ”. يمكنه إخبار الموظف في خدمة العملاء بالمشكلة الخاصة به للعمل على حلها في أقرب وقت ممكن. وكذلك يستطيع الاستفسار عن حالة الطلب وتفاصيل مختلف الخدمات من خلال رقم دعم المواشي.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال، لقد تطرقنا إلى موضوع استعلام عن دعم المواشي. كما قدمنا لكم طريقة التسجيل في دعم المواشي. وشروط استحقاق دعم المواشي التي فرضتها وزارة البيئة والمياه والزراعة على كل المتقدمين. بالإضافة إلى رقم دعم المواشي الذي يمكن المواطنين من الاتصال والاستعلام وطرح الاستفسارات والشكاوي. وهذا البرنامج يقدم الدعم لغار مربي المواشي ويعمل على تطوير مستواهم.