موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1443-2022 استعلم عن الشروط المطلوبة والفئات المستحقة

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1443-2022 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفعيل منصة الدعم والحماية الاجتماعية وهذا للتسجيل ولكن في وجود شروط حديثة، وكذلك وضحت عن كيفية معرفة وحساب معاش الضمان الاجتماعي، وبالإضافة إلى كافة الشروط والأساسيات الخاصة بالاستحقاق وما الذي قد يؤدي إلى إيقاف معاش الضمان، وعليه فالكثير يتناقش وبالأخص المشتركين حديثًا في نظام الضمان الاجتماعي المطور وعن توقيت إتاحة الرواتب للضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1443-2022، وبعدما يتم معرفة من يستحق الأهلية فسيتم صرف الضمان الاجتماعي المطور في بدايات شهر يناير الحالي لعام 2022.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1443-2022

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض التفاصيل المتعلقة بالأفراد المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، فبحسب ما تم إعلانه سيكون على أساس القيام بالاشتراك والتسجيل الحديث من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وبعد ذلك ستقوم الوزارة بعمل تقييمات تخص الأفراد المتقدمين ومدى ملائمتها مع الشروط المختلفة الجديدة للاستحقاق والأهلية، ومن المفترض بأن يكون الصرف في يوم 4 يناير الجاري، أي يتم الصرف في بداية كل شهر فيما عدا وجود عطلات رسمية، ولكن تم تأخير موعد صرفه ليصبح بداء من يوم 20 يناير وحتى 23 يناير الجاري والذي يوافق اخر موعد غدا الأحد ويتم الصرف بشكل شخصي من كافة البنوك السعودية في جميع أنحاء المملكة .

المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاستعلام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رابط التسجيل الجديد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وعليه فالمستحقين للمعاش هم كالآتي:

فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

فئات من تخطى عمره الـ 60 عامًا أي كبار السن.

فئات المطلقات والأرامل.

كل أسرة تحت خط الفقر.

فئات الأفراد الذين لا يستطيعون العمل.

خطوات الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور

يتمكن كل فرد من معرفة استحقاقه من عدمه والاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1443-2022 ، عن طريق اتباع الخطوات التالية: