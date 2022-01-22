التقديم على منح الأراضي المجانية سكني وخطوات الاستعلام عن النتائج 2022

منح الأراضي المجانية سكني، تقدم وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية تمويل بناء ذاتي مدعوم واختيار المخطط السكني المناسب له من خلال الأراضي المجانية، وهي أراضي مدعومة من الوزارة للمستفيدين والمستحقين من الدعم المجاني، ويمكنك بناء وحدتك السكنية حسب رغبتك بجودة عالية وذلك من خلال توفير بعض المنتجات والتعاون مع أصحاب المختصين في مجال التشييد والبناء، ولكن هناك بعض من الشروط التي يجب توافرها في المستفيد حتى يحصل على الأراضي المجانية.

مميزات الأراضي المجانية

من أهم المميزات هي أنه ستتمكن من الحصول على قطعة أراضي مناسبة لك مجانية، لتمتلك المسكن الأول مجانا.

مساعدة المستفيدين من الدعم السكني بالحصول على تمويل بناء ذاتي حتى تستطيع بناء مسكنك في أقل وقت.

الحرية في اختيار المكان للمسكن المناسب لك وفق اختيارك ولكن يتم ذلك بناء على الشروط المعلن عنها.

شروط الحصول على منح سكني الأراضي المجانية

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية أو سعودية الجنسية.

أن يكون المواطن مقيم على أراضي المملكة.

يجب أن لا يكون قد سجل مسبقا للحصول على أي من الدعم السكني وتكون هذه المرة الأولى.

على المتقدم أن يكون العمر لا يقل عن 25 عاما.

يحق للنساء التقديم لطلب الإسكان.

أن تكون الأسرة ليس لديها سكن مناسب خلال أخر خمس سنوات ماضية.

مساحة الأراضي المخصصة لكل مستفيد هي 625*625 متر.

طريقة التقديم على منح الأراضي المجانية

ستتمكن من الحصول على المنحة المقدمة للأراضي المجانية بعد توافر كافة الشروط المعلن عنها بك كمستفيد، ويمكنك التوجه إلى منصة سكني عبر الموقع الإلكتروني والتسجيل والدخول إلى الموقع، من خلال كتابة الاسم ورقم السري الخاص بك وسوف تقم بالتقديم على طلب المنح للأراضي سكني واختيار المخطط من خلال الحلول السكنية التي سوف تعرض لك المخطط السكني التابع لك حول منطقتك السكنية، فهذه المخططات في جميع المناطق بالمملكة العربية السعودية، وبعد الاختيار والتقديم على طلب منح الأراضي المجانية سوف توافق على الشروط والأحكام المطلوبة ومنها سوف يتم إرسال رسالة عبر الهاتف المسجل.

خطوات الاستعلام عن منح الأراضي المجانية

يمكنك التوجه إلى الموقع الإلكتروني لمنصة بلدي والتي من خلالها سوف تتمكن من الحصول على نتيجة التقديم لطلب سكني الأراضي المجانية، و هل تم الموافقة أم لا، بعد التسجيل والدخول على خدمات إلكترونية ومنها سوف تحصل على استعلام عن منح الأراضي المجانية.