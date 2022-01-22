نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط دعم المواشي ورابط التسجيل في دعم الماشية عبر بوابة انعام anaam في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط دعم المواشي، حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لكل الراغبين في التسجيل في دعم المواشي في المملكة العربية السعودية. وهذا من أجل تقديم الدعم المادي لكل مربي الماشية في المملكة، الذين يرغبون في تحسين مشاريعهم وتطويرها. وتجدر لإشارة إلى أن حكومة المملكة تحاول تسهيل سبل الاستثمار لكل الأفراد في السعودية. نخصّ بالذكر أصحاب المشروعات الصغيرة، فهي من الركائز الأساسية التي تساهم بالنهوض بالاقتصاد. ذلك لأن العناية والتكفل بمشاريع الشباب في المجال الزراعي تعود بالفائدة على اقتصاد المملكة وتساهم في إثراءه والنهوض به وفق منظورها للتطوير لسنة 2030. وبرنامج دعم صغار مربي الماشية هو من البرامج الواعدة التي تمولها الحكومة، وسنتحدث في مقالنا عن شروط دعم المواشي وطريقة التسجيل في دعم المواشي، تابعوا معنا.

شروط دعم المواشي

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من شروط التسجيل في دعم المواشي لكل المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج من أهم برامج التنمية التي تقدمها الوزارة. وهي تركز بالدرجة الأولى على تنمية المشاريع الريفية الصغيرة التي تدخل ضمن برامج التنمية الريفية المستدامة، كما أنها تحرص على تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

من أهم شروط دعم المواشي: أن يكون المواطن سعودي الجنسية، ومقيما بشكل دائم في أراضي المملكة. كما يلزم أن يكون سنّه أكثر من 21 عام، بالإضافة إلى ذلك يجب أن لا يكون قد سجن من قبل أو موقوف بسبب ارتكاب جناية. وأن يكون من صغار مربي الماشية، وأن يكون لديه حساب بنكي مفعل نشط باسمه هو، وهذا من أجل أن يتم صرف دعم المواشي فيه.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم ملتزما ومنضبطا بالشروط الصحية والفنية التي حددها البرنامج. كما لا يجب أن يشغل وظيفة في القطاع العام أو الخاص بحكومة المملكة، وأن لا يكون مقيما في إحدى مراكز الإيواء أو الرعاية التابعة لحكومة المملكة. كالسجون والمستشفيات وما في حكمها. وأن يكون في السعودية وقت تقديمه لطلب الدعم، ويجب أن يقوم بتقديم طلبه من خلال البوابة الإلكترونية.

كيفية التسجيل في دعم المواشي

ازدادت استفسارات مربي الماشية عن طريقة التقديم في دعم المواشي بعد أن أعلنت عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة. هذه الأخيرة استحدثت منصة خاصة منصة أنعام، هذه الأخيرة تسهل السبل على كل مربي الماشية الذين يرغبون في الاستفادة من البرنامج. وعليه فهم ملزمون بالدخول إلى البوابة، مع التقيد بكل الشروط والأحكام التي ذكرناها لكم، ويجب اتباع ما يلي:

في بادئ الأمر يتعين على المتقدم أن يقوم بالتسجيل في البوابة الالكترونية أنعام، وفي حال كان له حساب من قبل ما عليه سوى أن يقوم بتسجيل الدخول.

ثانيا: يقوم المتقدم باختيار “برنامج دعم صغار مربي الماشية”.

ثالثا: يتوجب عليه أن يقوم إدخال بيانات استمارة الطلب ويكتب معلوماته في الخانات المحددة لها.

رابعا: يقوم بإرفاق كل المستندات والأوراق المطلوبة من أجل إتمام عملية التسجيل.

خامسا: يتوجب عليه في الأخير أن يقوم بإرسال الطلب.

بعد أن يقوم المتقدم بعملية إرسال طلبه، سيعمل فريق من المتخصصين بالبرنامج بعملية فحص الطلب المقدم. ثم سيتم دراسته من أجل التحقق من مدى أهليته لاستحقاق الدعم، بعد ذلك ستقوم اللجان المكلفة بعمل زيارة ميدانية من أجل التأكد من موقع المزرعة وعدد الماشية التي يملكها وتحديد أنواعها. ثم يتم الفصل في أمر الطلب المقدم إما بالقبول أو الرفض، وسيتم إخطار المتقدم في الحالتين.

إلى هنا نصل إلى ختام المقال، لقد تحدثنا عن موضوع يهم فئة من المواطنين السعوديين، وهو شروط دعم المواشي. كما قدمنا لكم طريقة التسجيل بإيجاز واختصار. هذا البرنامج من أهم برامج الدعم التنموية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الأمن الغذائي.